Десетки русенци се включиха в Световния ден на ходенето в Парка на младежта

В Парка на младежта днес се състоя 33-ото издание на Световния ден на ходенето.

Спортната инициатива се организира от Община Русе и Спортния лекоатлетически клуб „Дунав“, съвместно с Българската федерация „Спорт за всички“ и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. В парка се събраха десетки русенци, които въпреки лошото време, преминаха през предварително определеното трасе.

Начало на спортната дейност бе дадено от заместник-кмета Здравка Великова. Тя поздрави участниците за техния ентусиазъм и им благодари за примера който дават, спортувайки и в дъждовни условия. Събитието бе уважено и от областния координатор за община Русе към Министерството на младежта и спорта Елеонора Гурбанова.

За участниците бяха предвидени тениски с логото на инициативата, а след края на надпреварата бе проведена томбола с награди.

В спортната инициатива можеха да се включат всички русенци без значение от възраст и физическа подготовка. Тя цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В Световния ден на ходенето Българската федерация „Спорт за всички“ предава като послание към общините призив за насърчаване на повече хора от всички възрастови и социални групи към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.

Събитието е част от Държавния спортен календар за 2025 г. и е в изпълнение на Националната програма „БУЛФАР’2025 – 2028“. В световен мащаб тя е част от програмата на Международната асоциация „Спорт за всички“.

