Десетки русенци се включиха в доброволческата акция за почистване на язовира в Николово

Десетки доброволци се отзоваха днес на инициативата на Община Русе за почистване на язовира в Николово. Акцията започна в 10 часа от Гребната база до мотела и продължи с активно участие на граждани от всички възрасти. Целта на проявата беше да се възстанови чистотата и естествената красота на язовира, който е любимо място за отдих и спорт на русенци.

В началото на акцията беше проведен кратък инструктаж за участниците, на който бяха дадени указания за безопасност и насоки за разпределението на терените за почистване. Доброволците обходиха зоната около водоема и премахнаха отпадъци както по брега, така и по сухите участъци по дъното на язовира. Сред изхвърлените боклуци имаше автомобилни и тракторни гуми, пластмаса, стъклени бутилки, кенчета, както и различни видове битови отпадъци. В проявата много активни бяха и членовете на Клуба по спортен риболов „Фидер фишинг Русе“ с председател Румен Денчев и Риболовно сдружение „Липник Русе“.

Кметът на Русе Пенчо Милков също се включи в акцията и благодари на всички доброволци за активната им позиция и усилия в името на по-чистата и красива околна среда. В срещите си с гражданите той подчерта, че тяхното участие е пример за отговорност и обич към любимото място. „Впечатлен съм от толкова много хора, които дойдоха с желание да направят нещо добро за езерото ни. Благодаря от сърце за гражданската ви позиция и за това, че не останахте безразлични. Заедно правим общината по-чиста и по-приятна за живеене“, заяви кметът.

В резултат от целодневните усилия доброволците напълниха 6 контейнера с различни видове отпадъци. Община Русе осигури ръкавици и чували, екипи на ОП „Паркстрой“ разположиха контейнери за събиране на отпадъците от двете страни на язовира – при Гребната база и при паркинга до новия мост. Служителите на предприятието осигуряват и своевременното извозване на събраните отпадъци.

Община Русе благодари на всички, които се отзоваха на инициативата и дариха своето време и енергия за общата кауза, показвайки, че грижата за общото благоденствие е приоритет за русенци.

Facebook

Twitter



Shares