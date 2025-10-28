Десетият международен флейтов конкурс ще се проведе във Варна

Конкурсът е организиран от Фондация „Европейска музикална академия“ и се провежда с финансовата подкрепа на фонд „Култура“

Варна отново е домакин на Международния флейтов конкурс под патронажа на кмета на града. Десетото издание на форума ще се проведе от 3 до 5 ноември с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на Община Варна, в партньорството с Министерство на културата, Министерство на отбраната, австрийско посолство, италиански културен институт, италианско почетно консулство, немско почетно консулство и други партньори и приятели. Събитието е включено и в Програмата на мерките за деца с изявени дарби на Министерски съвет.

Конкурсът е организиран от Фондация „Европейска музикална академия“ и ще протече в хибридна форма – на място във Варна и онлайн, с цел участието в него да бъде възможно за всички желаещи. Флейтовият конкурс е за изпълнители от музикални училища и университети, разделени в четири възрастови групи:

– Първа А група: 1-2 клас / 7-8 години (изцяло онлайн);

– Първа Б група: 3-4 клас / 9-10 години (изцяло онлайн);

– Втора група: 5-7 клас / 11-13 години;

– Трета група: 8-12 клас / 14 до навършване на 18 години;

– Четвърта група: 19-31 години.

Във всяка категория ще бъдат присъдени по три награди: лауреатска грамота, отличието на Европейската музикална академия, предметна или парична награда. Българските ученици от трета възрастова група, класирани до навършване на 18-годишна възраст индивидуално на първо, второ или трето място, получават едногодишна стипендия от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Всеки член на журито по свой избор и желание може да предложи на един участник обучение в консерваторията, в която преподава. Предвидени са и още награди за участниците – награда от Съюза на българските композитори (присъжда се за изпълнение на българско произведение), Специалната награда от кмета на град Варна, награди от посолствата на Австрия и Франция и др.

Конкурсната програма ще протече в рамките на три поредни дни в концертната зала на Военноморски клуб-Варна (бул. „Владислав Варненчик“ № 2) и ще бъде закрита с церемония по награждаването и концерт на лауреатите – от 19:00 ч. на 5 ноември (сряда).

В навечерието на юбилейното издание на Международния флейтов конкурс – в Деня на народните будители – 1 ноември (събота), Фондация „Европейска музикална академия“ кани варненци на специален концерт с участието на миналогодишните лауреати. В програмата му са изпълнения на произведения на български композитори, като целта на организаторите е да се съхрани и популяризира музикалното ни наследство. Концертът е от 20:00 ч. на 1 ноември в Ensana Aquahouse Hotel и е с вход свободен.

Facebook

Twitter



Shares