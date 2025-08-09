Десет училища в общината и Центъра за работа с деца са одобрени за финансиране по национална програма на МОН

Десет училища в общината, заедно с Центъра за работа с деца в Плевен са одобрено за финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

Списъците с одобрените проектни предложения по двата модула на програмата бяха обявени от МОН и публикувани на официалната страница на институцията.

По Модул 1 – „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“, дейност „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“, за финансиране са одобрени проектите на:

Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен – 22 864 лв.;

СУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен – 14 936 лв.;

Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Плевен – 14 958 лв.;

ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен – 14 967 лв.;

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен – 10 949 лв.;

ОУ „Христо Ботев“, с. Пелишат – 14 394 лв.;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ясен – 14 824 лв.;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бръшляница – 14 149 лв.

По същия модул на програмата, дейност „Създаване на Център за хуманитарни науки“, е одобрено проектното предложение на ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен. Финансирането е в размер на 34 948 лв. „Чрез реализирането на този проект ще бъде обособено иновативно и технологично оборудвано пространство, в което учениците ще имат възможност да развиват своите знания и умения в областта на хуманитарните науки в съвременна и стимулираща учебна среда. Благодарим на всички, които допринесоха за успешната подготовка и подаване на проекта! Очакваме с нетърпение началото на неговата реализация“, споделят от училището.

По същата програма, Модул 2 – „Подкрепа на децата и учениците за работа в НДД и в ЦПЛР – Занимания по интереси“, със сума в размер на 20 000 лв. ще бъде финансиран проект на Центъра за работа с деца в гр. Плевен. Проектът е в направление технологии за занимания в школите по конструиране.

Общо 496 кабинета в страната са обновени по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН през изминалата учебна година. Те са по хуманитарни науки, по география и икономика и по технологии и предприемачество. Училища и центрове за специална образователна подкрепа са финансирани по модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“. Осигурен е достъп до интерактивни учебни материали чрез образователни платформи, ученически маси с тематични изображения или текстове, учебна и художествена литература, сборни и речници, карти, табла, атласи и др. В някои от класните стаи ще може да се провежда обучение по два предмета.

