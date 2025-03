Десет концерта, изложби и премиера на книга са в програмата на Пролетен салон на изкуствата 2025 във Варна

Откриването на фестивала е в понеделник, 17 март, от 18:00 ч. с класически концерт на Квартет към Държавна опера Пловдив

Всички събития са с вход свободен



Десет концерта с класическа и фолклорна музика са включени в програмата на Пролетния салон на изкуствата 2025, който започва в понеделник, 17 март. Ще бъдат представени класически струнен квартет, класически клавирен концерт, камерен класически ансамбъл, клавирен рецитал, фолклорен концерт-спектакъл и пет хорови концерта – „България пее“ (национална инициатива на Българския хоров съюз). В афиша на фестивала са още две изложби, представяне на книга и ателие за създаване на авторски текстове „Малки тайни за пишещи“.

рограма на Пролетен салон на изкуствата 2025:

Откриване – 17.03.2025 г., 18:00 ч., ГХГ „Борис Георгиев“

Концерт на Квартет към Държавна опера Пловдив в състав Божидар Бенев, Балаш Шварц, Христо Аролски и Анет Артинян

20.03.2025г., 18:00 ч., ГХГ „Борис Георгиев“

Ателие по творческо писане „Малки тайни за пишещи“ с Ина Иванова

Ателието е ориентирано към хора, които искат да научат повече за собствените си креативни възможности. В рамките на 90 минути ще бъдат изпълнени кратки творчески задачи за създаване на авторски текст. Ателието е подходящо за хора над 16 годишна възраст.

21.03.2025 г., 18:30 ч., галерия ЖарАрт, ул. „Шипка“ 15

Изложба живопис „Пролетни настроения“ на Бояна и Богдана Георгиеви



24.03.2025 г., 17:00 ч., Арт-салон на Радио Варна

Представяне на книгата на Станислав Пенев „Бряг на любовта“

Станислав Пенев е роден във Варна през 1953 г., автор е на десетки книги с поезия, литературни анализи, очерци, афоризми, текстове за деца. Член е на Съюза на българските писатели, главен редактор на в. „Литература и общество” (ЛИО), основател на Сдружение „Литературно Общество“ – Варна.



25.03. – 17.04.2025 г., Стъклен куб – Радио Варна

18:30 ч., Откриване изложба This world couldn’t see us – скулптурна инсталация на Добри Джуров и Данил Ушев



29.03.2025 г., 17:00 ч., Юнашки салон

Концерт на хор и ансамбъл ДФА „Българче“

Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ е основан през 1960 г. към Пионерски дом първоначално само като танцов състав, а от 1993 г. към него са включени народен хор и оркестър. В ансамбъла участват повече от 200 деца в различни възрастови групи, които изучават стила и характера на българските народни танци и песни от различни етнографски региони на България, с цел съхраняване и продължаване на българските народни традиции, обичаи и танци. ДФА „Българче“ е носител на много награди от фестивали и конкурси в страната и чужбина, включително почетен знак за заслуги към Варна – златен.



02.04.2025г., 18:00 ч., ГХГ „Борис Георгиев“

Концерт на клавирно дуо Сибила Константинова и Симеон Гошев

Сибила Константинова е възпитаник на НУИ „Добри Христов“, завършва бакалавърска и магистърска степен с концертен профил пиано в Академията за музика и театър „Гилдхол“ в Лондон. Носител е на множество международни награди, специализира камерна музика в Университета за музика и сценични изкуства във Виена.



Симеон Гошев завършва музикалното си образование като магистър в Университета за музика и изпълнителски изкуства във Виена (MDW), където учи при световноизвестните пианисти Щефан Владар, Олег Майсенберг и Лилия Зилберщайн, а от 2021 г. е част от елитния преподавателски състав на клавирната катедра в MDW.



05.04.2025 г., 18:00 ч., ГХГ „Борис Георгиев“

Концерт на Ансамбъл „По пътя на Музиката“

Ирина Олшанска (цигулка), Ивайло Ангелов (виола), Нора Калчева (виолончело), Ника Марио Николова (контрабас), Симона Донова (флейта), Филип Тахмисян (обой), Радостин Златинов (кларинет), Илия Колев (валдхорна), Константина Тодорова (фагот), Десислава Ангелова (пиано).



Варненският ансамбъл „По пътя на музиката“ е създаден в началото на 2024 г. от водещи млади музиканти, които за кратко време наложиха традиция в музикалната структура на градския афиш. Те са подготвили изключителна програма, която рядко се изпълнява на камерните сцени.



11.04.2025 г., 18:00 ч.

12.04.2025 г., 11:00 ч. и 18:00 ч.

13.04.25г. – 11:00 ч. и 18:00 ч.

ГХГ „Борис Георгиев“

IX Национална инициатива „България пее“

IX Национална инициатива „България пее“ е съвместен проект на Българския хоров съюз и Община Варна. Тя ще се проведе от 1 до 30 април 2025 г. на територията на цялата страна и е посветена на 150 години от рождението на композитора Добри Христов. В рамките на три дни във Варна ще имаме възможността да се радваме на пет хорови концерта с участието на 18 хорови колектива.



Закриване – 17.04.2025г., 18:00 ч., Концертно студио – Радио Варна

Клавирен рецитал на Марио Бобоцов

Марио Бобоцов завършва пиано в Национално музикално училище „Любомир Пипков“ и продължава обучението си в Кралската консерватория в Бирмингам, Великобритания. Лауреат е на фондация „Йордан Камджалов“ и 8-кратен носител на Мемориална стипендия „Лидия Кутева“. Изнасял е множество рецитали в страната и чужбина.

Всички събития в рамките на Пролетния салон на изкуствата 2025 са с вход свободен.

Facebook

Twitter



Shares