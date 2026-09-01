Десет художници участват в XVII Национален пленер „Шуменско плато“

Творците ще пресъздадат Шумен и забележителностите в региона, а създадените произведения ще бъдат представени в изложба на 8 септември

Започна XVII издание на Националния пленер по живопис „Шуменско плато“, който събира десет художници от Шумен и различни градове на страната. Участниците бяха приветствани от кмета на община Шумен проф. Христо Христов, който определи инициативата като традиция, с която градът се гордее.

Кметът благодари на председателя на Дружеството на шуменските художници Петьо Дамянов и на неговия екип за организацията на пленера.

„На 8 септември, когато е планирана изложбата, се надявам да зарадваме шуменци с нещо, което до момента не е виждано, и да се запечатат най-красивите моменти от нашия град в тази част от годината, а именно ранната есен“, заяви проф. Христов.

Художници от пет града гостуват в Шумен

В тазгодишното издание участват Милена Младенова от Бяла, Татяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тодоров от Добрич, Петър Тепсизов от Ямбол и Пламен Овчаров от Русе. Към тях се присъединяват шуменските художници Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменуга Христова и Радослав Ценов.

Председателят на Дружеството на шуменските художници Петьо Дамянов посочи, че през годините в пленера са участвали общо 170 творци, като 85 от тях са били гости от други населени места в страната. Той пожела творческо вдъхновение на участниците и им подари каталози с подбрани произведения на шуменски художници.

Изложбата ще бъде открита на 8 септември

През следващите дни участниците ще работят по своите произведения, ще обменят творчески идеи и ще се запознаят с Шумен и региона.

В програмата са включени посещения на емблематични места, сред които Томбул джамия, комплекс „Авшарян“, къщата музей „Панчо Владигеров“, Мадарският конник и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“.

Създадените по време на пленера творби на десетимата художници ще бъдат представени на 8 септември от 17:00 часа на първия етаж на Художествената галерия „Елена Карамихайлова“.

Организатори на Националния пленер по живопис „Шуменско плато“ са Община Шумен и Дружеството на шуменските художници.