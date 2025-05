Денят на детето се превръща в приключение под слънцето – със забавления, музика и важни уроци за цялото семейство!

На 1 юни 2025 г., от 11:00 часа в сърцето на Борисовата градина, София ще се превърне в сцена на безгрижно детство, смях и полезни уроци под слънцето.

FUN in the SUN е най-очакваният детски празник с мисия – да покаже на малки и големи, че защитата от слънцето е важна, но може да бъде и забавна, интерактивна и вдъхновяваща!

Детският празник FUN in the SUN се организира от Българската асоциация по дермато-онкология за четвърта поредна година и обещава да бъде най-веселото и цветно образователно събитие по случай Деня на детето. Този път ще се проведе в рамките на The Big Garden Party – големият семеен open-air фестивал в сърцето на София, който ще дебютира в новото културно пространство VIDAS ART ARENA (бившата Арена София – Столичен колодрум). Очакват ви слънчеви мисии, приключения, музика от световна сцена, кулинария на топ ниво и незабравими моменти за цялото семейство.

FUN in the SUN е любимо събитие на целия екип на БАДО, което подготвяме с много любов и внимание, разказва д-р Гергана Шаламанова, председател на асоциацията. „То има за цел да образова децата и техните семейства как да се грижат за кожата си и да се забавляват безопасно на открито. Чрез игри, арт работилници, аниматори и демонстрации със слънцезащитни продукти, децата ще научат важни факти за UV лъчите и защо не са за подценяване, как да станат шампиони по нанасяне на защитен крем и че СЛЪНЦЕТО ни „дебне“ не само лятото, а и през зимата, когато също трябва да пазим кожата“, каза д-р Шаламанова.

„Тази година поставяме фокус върху това да превърнем науката в приключение и да научим децата как да се предпазват, докато се забавляваме заедно“, допълни доц. Ива Гаврилова – секретар на БАДО. „Най-застрашени са най-малките и затова ги каним да разберат как да останат ЗДРАВИ под лъчите. И тъй като най-важните уроци се учат с игра, сме им подготвили истински сериозна мисия: да се впуснат в голямото ни UV предизвикателство за малки откриватели и големи герои!“ Събирайки печати в специален слънчев паспорт, те ще стигнат до голямата награда – вълшебен слъцезащитен часовник за игри на открито от БАДО!

Подготвени са и интересни образователни материали за деца, за родители. Специална нова листовка за тийнейджъри ще им покаже как могат да са едновременно тренди и здрави. Многобройни подаръци и изненади очакват посетителите в зоната на FUN in the SUN, с подкрепата на нашите партньори – AVENE, Pierre Fabre, MSD и BMS.

Събитието (31.05 – 1.06) ще предложи разнообразие от дейности и наслада за всички възрасти, вкусове и сетива. На три сцени и в множество тематични зони The Big Garden Party ще очарова с музиката на Natalie Imbruglia, Morcheeba, Apollo 440 и Kraak & Smaak. През деня посетителите ще могат да се насладят на театрални представления, детски работилници, стендъп, арт инсталации и вкусни изненади от топ шеф-готвачи. От надуваеми замъци и сапунени балони до състезания, музей на приказката и кулинарни шоута за цялото семейство са в програмата на фестивала – вижте повече тук: https://thebiggardenparty.com/.

🎈 Очакваме ви на FUN in the SUN – фестивалът, който обича децата и… слънцето!





