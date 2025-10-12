Ден на отворените врати в Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“

На 12 октомври – 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Отци от Седмия Вселенски събор.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай празникът започна в митрополитския храм “Св. Марина”с възкресно утренно богослужение и Божествена света Литургия, възглавена от ректора на духовната школа ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов в съслужение с архимандрит Дамян – ефимерий на ПДС, свещеноиконом Любомир Траянов – архиерейски наместник на Пещерска духовна околия и преподавател, и митрополитския протодякон Илиян Александров.

Молитвено съучастваха в светия олтар: Пловдивският митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий и ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев заедно с ученици от семинарията.

На Светата богослужба се стекоха десетки миряни, ученици, родители и учители от Духовната семинария и различни училища от епархията. Сред присъстващите бяха и областният управител на Пловдивска област проф. Христина Янчева, зам.-ректорът доц. Димитър Мирчев и г-н Микеле Санторели – ктитор на храмове.

По време на причастния дванадесетокласникът Иван Кривошиев произнесе проповед, посветена на делото на Св. Отци от Седмия Вселенски събор.

В края на богослужбата архипастирят на Пловдивска епархия се обърна към всички с вдъхновено слово и благослови учениците, родителите и учителите. Владиката подчерта, че дверите на Пловдивската духовна семинария и академия са отворени за всеки, който е почувствал в себе си Божественото призвание на гласът Господен.

От своя страна, отец-ректорът Добромир Костов благодари на Негово Високопреосвещенство митрополит Николай за дадената възможност учениците да вземат участие в богослужението в митрополитския храм, за всякогашната грижа и любов, която Владиката проявява към питомниците на духовната школа.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от протодякон Илиян Александров.

След св. Литургия гостите се пренесоха в аулата на ПДС „Св. Св. Кирил и Методий“, където отец-ректорът приветства гостите и заяви, че училището е форма на духовен градеж, където младите сърца се възпитават в обич към Бога и към Ближния.

Учениците от 11. клас Николай Иванов, Теодор Тодоров, Костадин Величков и Антон Пилчев представиха устройството на семинарията, учебната и духовна среда, темите на занятията и споделиха лични впечатления от ученическия живот.

След това всички се поклониха в параклиса на семинарията и под диригентството на протопсалт Георги Радев учениците изпълниха тропара на св. равноапостолни Кирил и Методий.

Денят на отворените врати продължи с обиколка из библиотеката, учебния корпус и класните стаи, както и из пансиона на учебното заведение.

Facebook

Twitter



Shares