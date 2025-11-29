събота, ноември 29, 2025
Ден на отворените врати в Европейския цифров иновационен хъб

На 2 декември 2025 г. Европейският цифров иновационен хъб  Северна централна България организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в Габрово, в сградата на „Мехатроника“ АД, ул. Райко Даскалов 7.

Събитието е насочено към предприятия, организации, институции и всички, които се интересуват от възможностите за дигитализация, иновации и зелена трансформация в региона. По време на срещата ще бъдат представени услугите на хъба, добри практики и примери за успешно внедряване на дигитални решения.

Програма

9.30 – 10.00Пристигане и регистрацияучастници
10.00 – 10.15Официално откриване и приветствиеИрена Рашкова, председател на УС на координатора по проекта (РИЦ „Амбициозно Габрово“) и Таня Христова – кмет на община Габрово
10.15 -11.00Мотивационна презентация: „От фабриката до офиса: как AI променя индустрията отвътре“Александър Иванов, изп.директор на wellConnected Marketing Ecosystem, управляващ партньор в CreateX Digital Agency и Native Digital
11.05 – 11.20Представяне на услугите на Европейския цифров иновационен хъбСветослав Матеев, Експерт оф РИЦ Габрово
11.25 – 11.45Представяне на добри практики: Индустриален интернет на „нещата“ в производството на „ЕМКА“ СевлиевоСтанимир Йовчев от фирма „Давид холдинг“ и „ЕМКА“ Севлиево
11.50 – 12.15Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на AI базиран асистентАлександър Ангелов и Светослав Матеев със съдействието на Община Габрово
12.15 – 12.45Кафе пауза 
12.45 – 13.15Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на цифров двойник на машинаГеорги Бейрийски, фирма „Полимета“
13.15 – 14.00Представяне на CAM продуктГеорги Бейрийски, фирма „Полимета“
14.00– 14.30Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на цифров двойник на околната средаСветослав Матеев със съдействието на Технически университет Габрово и община Габрово
14.30 – 14.45Кафе пауза 
14.45 – 15.00Представяне на продукти на хъба:Представяне на учебните програми и лекториДобромира Янева и Александър Ангелов
15.00 – 15.20Представяне на продукти на хъба:Интерактивна демонстрация на платформа за оценка на цифровия талантАлександър Ангелов
15.20 – 16.00Финална дискусияДопълнителни демонстрации на активитеВъпроси и отговори

