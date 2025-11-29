Ден на отворените врати в Европейския цифров иновационен хъб
На 2 декември 2025 г. Европейският цифров иновационен хъб Северна централна България организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в Габрово, в сградата на „Мехатроника“ АД, ул. Райко Даскалов 7.
Събитието е насочено към предприятия, организации, институции и всички, които се интересуват от възможностите за дигитализация, иновации и зелена трансформация в региона. По време на срещата ще бъдат представени услугите на хъба, добри практики и примери за успешно внедряване на дигитални решения.
Програма
|9.30 – 10.00
|Пристигане и регистрация
|участници
|10.00 – 10.15
|Официално откриване и приветствие
|Ирена Рашкова, председател на УС на координатора по проекта (РИЦ „Амбициозно Габрово“) и Таня Христова – кмет на община Габрово
|10.15 -11.00
|Мотивационна презентация: „От фабриката до офиса: как AI променя индустрията отвътре“
|Александър Иванов, изп.директор на wellConnected Marketing Ecosystem, управляващ партньор в CreateX Digital Agency и Native Digital
|11.05 – 11.20
|Представяне на услугите на Европейския цифров иновационен хъб
|Светослав Матеев, Експерт оф РИЦ Габрово
|11.25 – 11.45
|Представяне на добри практики: Индустриален интернет на „нещата“ в производството на „ЕМКА“ Севлиево
|Станимир Йовчев от фирма „Давид холдинг“ и „ЕМКА“ Севлиево
|11.50 – 12.15
|Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на AI базиран асистент
|Александър Ангелов и Светослав Матеев със съдействието на Община Габрово
|12.15 – 12.45
|Кафе пауза
|12.45 – 13.15
|Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на цифров двойник на машина
|Георги Бейрийски, фирма „Полимета“
|13.15 – 14.00
|Представяне на CAM продукт
|Георги Бейрийски, фирма „Полимета“
|14.00– 14.30
|Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на цифров двойник на околната среда
|Светослав Матеев със съдействието на Технически университет Габрово и община Габрово
|14.30 – 14.45
|Кафе пауза
|14.45 – 15.00
|Представяне на продукти на хъба:Представяне на учебните програми и лектори
|Добромира Янева и Александър Ангелов
|15.00 – 15.20
|Представяне на продукти на хъба:Интерактивна демонстрация на платформа за оценка на цифровия талант
|Александър Ангелов
|15.20 – 16.00
|Финална дискусияДопълнителни демонстрации на активитеВъпроси и отговори