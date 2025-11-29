Ден на отворените врати в Европейския цифров иновационен хъб

На 2 декември 2025 г. Европейският цифров иновационен хъб Северна централна България организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в Габрово, в сградата на „Мехатроника“ АД, ул. Райко Даскалов 7.

Събитието е насочено към предприятия, организации, институции и всички, които се интересуват от възможностите за дигитализация, иновации и зелена трансформация в региона. По време на срещата ще бъдат представени услугите на хъба, добри практики и примери за успешно внедряване на дигитални решения.

Програма

9.30 – 10.00 Пристигане и регистрация участници 10.00 – 10.15 Официално откриване и приветствие Ирена Рашкова, председател на УС на координатора по проекта (РИЦ „Амбициозно Габрово“) и Таня Христова – кмет на община Габрово 10.15 -11.00 Мотивационна презентация: „От фабриката до офиса: как AI променя индустрията отвътре“ Александър Иванов, изп.директор на wellConnected Marketing Ecosystem, управляващ партньор в CreateX Digital Agency и Native Digital 11.05 – 11.20 Представяне на услугите на Европейския цифров иновационен хъб Светослав Матеев, Експерт оф РИЦ Габрово 11.25 – 11.45 Представяне на добри практики: Индустриален интернет на „нещата“ в производството на „ЕМКА“ Севлиево Станимир Йовчев от фирма „Давид холдинг“ и „ЕМКА“ Севлиево 11.50 – 12.15 Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на AI базиран асистент Александър Ангелов и Светослав Матеев със съдействието на Община Габрово 12.15 – 12.45 Кафе пауза 12.45 – 13.15 Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на цифров двойник на машина Георги Бейрийски, фирма „Полимета“ 13.15 – 14.00 Представяне на CAM продукт Георги Бейрийски, фирма „Полимета“ 14.00– 14.30 Представяне на продукти на хъба:Демонстрация на цифров двойник на околната среда Светослав Матеев със съдействието на Технически университет Габрово и община Габрово 14.30 – 14.45 Кафе пауза 14.45 – 15.00 Представяне на продукти на хъба:Представяне на учебните програми и лектори Добромира Янева и Александър Ангелов 15.00 – 15.20 Представяне на продукти на хъба:Интерактивна демонстрация на платформа за оценка на цифровия талант Александър Ангелов 15.20 – 16.00 Финална дискусияДопълнителни демонстрации на активитеВъпроси и отговори

