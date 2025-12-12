петък, декември 12, 2025
Демонстрация на приготвяне на бахур в Бургас

Редактор

Коледата наближава и в този предпразничен период всяко семейство реквизира старите домашни рецепти за традиционни коледни ястия.

Безспорно, в българската действителност като че ли най-любимото коледно ястие е бахурът. Той дори бе възпят в едно изпълнение на Кръстьо Лафазанов – като контрапункт на културата, и се превърна в истински фолклорен герой на прехода.

Така или иначе, на село или в града, бахурът си остава любима и търсена храна през зимата. За екипа на бургаския музей е по-важно, че това е твърде архаичен деликатес, който води началото си най-малко от средните векове.

Една възстановена стара рецепта от Котленския Балкан ще бъде представена на 18 декември, четвъртък, от 11.00 ч. в Етнокухнята при етнографската експозиция.

За да бъде удоволствието пълно,  екипът от музея е поканил на бахур, праз и червено вино творците от „Бургаска писателска общност“ и Сатиричен клуб „Морски раци“.

Литераторите ще се заемат със сериозната задача да присъстват на демонстрацията и да напишат по едно „блиц“ стихотворение, посветено на бахура. Творбите им ще бъдат издадени от бургаския музей в стихосбирка.

Така освен кулинарната демонстрация, ще си отговорим на основополагащия въпрос – може ли бахурът да бъде муза за поетите? 

