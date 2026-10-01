Демонстрации на способности и бойно-приложни игри събират военнослужещи и ученици в Стара Загора

Николай Диков, секретар на Община Стара Загора: „Днес в парк „Артилерийски“ – място, което пази военната история на града, имаме възможност да се докоснем до военната професия и до възможностите за реализация“

Парк „Артилерийски“ се превърна в сцена на сила, спорт, характер и воински дух. В рамките на Деня за демонстрации на способности на Въоръжените сили военнослужещи показаха пред старозагорци своята подготовка, умения и професионализъм. Събитията се организират от Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация (НВСФ) със съдействието на Община Стара Загора.

Секретарят на Общината Николай Диков поздрави участниците и гостите с „Добре дошли“ и подчерта символиката на мястото.

„Парк „Артилерийски“ е място, което пази военната история на нашия град и я съхранява“, каза Николай Диков. Той посочи, че днес паркът е и пространство за отдих, срещи, спорт и турнири. По думите му съчетаването на историческата памет с днешното предназначение на мястото е добър пример за приемственост – да се почита историята, като същевременно се отговаря на реалността и потребностите на хората.

„Наред с всички демонстрации това е възможност да се докоснем до военната професия и до онова, което стои зад нея – отдадеността и готовността да служиш в името на Родината“, подчерта той.

Диков пожела успех на участниците в спортните събития и благодари за добрата организация и сътрудничеството. Той акцентира и върху стремежа Стара Загора да продължава да се развива и да предлага повече възможности за реализация.

Жителите и гостите на Стара Загора станаха свидетели и на авиационен поздрав – прелитане на двойка самолети Су-25 над града.

Официалното начало на проявите даде заместник-началникът на отбраната и председател на НВСФ генерал-лейтенант Красимир Кънев. Той насочи вниманието към възможността посетителите да се запознаят с оборудването, да наблюдават демонстрациите и да видят ролята на спорта във Въоръжените сили. По думите му Министерството на отбраната и Българската армия ще продължат да откриват нови възможности пред младите хора и да изграждат връзката между армията, образованието, спорта и общността.

Демонстрации на способности представиха военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Служба „Военна полиция“. Посетителите видяха отблизо въоръжение и военна техника, а в динамичните демонстрации военнослужещите показаха сила, точност, бързина, физическа издръжливост и работа в екип.

Представители на военните училища и Централното военно окръжие представиха възможностите за образование, професионална реализация и военна кариера, като инициативата е насочена особено към младите хора.

Официален гост на събитието бе и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов. Той подчерта, че инициативата е част от усилията за насърчаване на интереса към висшето военно образование и професионалните възможности, които предлага Българската армия. Монов благодари на Община Стара Загора за домакинството, подкрепата и традиционно доброто сътрудничество с Втора механизирана бригада.

Част от програмата е спортният турнир за ученици „Тракийски победител“, в който над 20 отбора от средни училища от региона и страната ще премерят сили в минитурнир с военно-приложни игри.

Паралелно с това в парк „Артилерийски“ се провежда и третият етап от Държавното военно първенство по функционален фитнес от календара на Националната военна спортна федерация. Състезанието продължава и утре.

Гости на днешното събитие бяха заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, заместник-областният управител на Стара Загора Зоя Колева, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на Втора механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, Петко Крумов – началник на отдел „Спортни дейности“, както и представители на местната и държавната власт.