Делегация от Силистра участва в празничната програма на румънския град Браила

На 15-ти август – Успение Богородично, Браила отбелязва своя празник с богата програма от събития за жителите и гостите си.

По покана на кмета на Браила – Виорел Мариян Драгомир, официални гости на празника са председателят на Общински съвет г-н Димитър Трендафилов. Заместник-кметът г-жа Нина Стоименова и общинският съветник г-н Димитър Тодоров.

По време на посещението си делегацията посети Българската църква в града и отдаде почит пред паметника на Христо Ботев.

От името на кмета на община Силистра бяха поднесени пожелания за здраве и просперитет на всички жители на града домакин, както и благодарности за дългогодишното приятелско отношение между двата града.

През 2025 година силистренската общественост и всички гости на Международния детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство“ имаха възможност да се насладят на изпълненията на гостуващия състав от Браила.

