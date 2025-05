Делегация от ректорското ръководство на Тракийски университет – Стара Загора е на академичен обмен в Китай

Членове на ректорското ръководство на Тракийски университет – Стара Загора, начело с ректора проф. д-р Добри Ярков, са на работно посещение в Китай в периода 22–27 май 2025 г. В състава на делегацията участват още проф. д-р Дарина Заимова – заместник-ректор по международната и научно-изследователска дейност и г-н Данчо Данчев – помощник-ректор.

Посещението се осъществява по покана на Университета по наука и технологии на Китай (University of Science and Technology of China – USTC) в гр. Хъфей и има за цел задълбочаване на академичния обмен, разширяване на сътрудничеството в научноизследователската дейност и обмяна на добри практики в управлението на висшето образование.

Програмата включва посещения на трите кампуса на USTC, национални лаборатории и срещи с ръководството на университета и представители на Международния колеж. Предвидени са и академични дискусии в Лабораторията по екологична геохимия, както и среща с водещата екотехнологична компания Kehuan Environmental Technology Co., в сътрудничество с Института по плазмена физика към Китайската академия на науките.

В рамките на визитата ректорското ръководство на Тракийски университет представя пред китайските партньори възможностите за обучение на чуждестранни студенти в Стара Загора, международните програми на английски език и развиващия се академичен и научен капацитет на университета.

Ректорът проф. Ярков сподели, че международната визита затвърждава позициите на Тракийски университет като активен участник в глобалния академичен обмен и отваря нови хоризонти за съвместни инициативи в сферата на устойчивото развитие, екологията и високите технологии.

Facebook

Twitter



Shares