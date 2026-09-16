Делегация от китайската провинция Шанси посети Стара Загора и Казанлък

Визитата постави акцент върху сътрудничеството в земеделието, розопроизводството, образованието и културния обмен

Официална делегация от китайската провинция Шанси беше на двудневно работно посещение в област Стара Загора по покана на областния управител доц. д-р Калоян Дамянов.

В рамките на визитата китайските гости, областният управител и заместникът му Зоя Колева посетиха Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък. Директорът доц. Анна Добрева представи историята, научната дейност и развитието на института.

Особен интерес предизвикаха лабораториите, в които делегацията се запозна с методите за изследване и контрол на качеството на етеричните масла. Представена беше и съвременна американска апаратура за детайлен анализ на състава на българското розово масло.

През годините специалистите в института са селектирали над 40 сорта етеричномаслени и медицински растения. Разработени са и нови методи за размножаване на маслодайната роза, които вече се използват в индустриален мащаб от български производители.

Областният управител доц. д-р Калоян Дамянов посочи, че подписаният ден по-рано меморандум има за цел да насърчи практическия обмен между двете страни в областта на енергетиката, културата и земеделието, включително в сферата на розопроизводството. За следващата година се планира и българска визита в китайската провинция Шанси.

Китайската делегация посети и СУ „Максим Горки“

Част от програмата беше посещение в Средно училище „Максим Горки“ в Стара Загора, където от години се изучава китайски език. Директорът Марияна Пенчева отбеляза, че интересът на учениците към езика продължава да нараства. През настоящия учебен срок четирима възпитаници на гимназията се обучават в Пекин.

Гостите разгледаха новия фонетичен кабинет и разговаряха на китайски език с преподаватели и ученици.

В края на посещението ръководителят на делегацията Йен Чънси, заместник-председател на Шансиския комитет на Китайския народен политически консултативен съвет, отправи пожелание за задълбочаване на отношенията в областта на образованието, културата и двустранния обмен. Посланието му беше вписано в Почетната книга на СУ „Максим Горки“.