понеделник, септември 22, 2025
Делегация от Гръцката православна църква посети Сливенска епархия

От 19 до 21 септември на посещение в Сливенска епархия бе църковна делегация, водена от Високопреосвещения митрополит на Кастория Калиник от Гръцката православна църква.

В делегацията участва и Детският хор при митрополията на Кастория, който на 20 септември изнесе концерт в гр. Поморие, организиран от българо-гръцкото дружество „Анхиало“ Поморие в Народно читалище „Просвета 1888“. Освен детския хор на Касторийската митрополия, в концерта участваха Смесен хор „Мелодична симфония“ и Младежки танцов състав „Армониа“.

На празничната вечер присъстваха Високопреосвещеният митрополит на Кастория Калиник, Сливенският митрополит Арсений, Белоградчишкият епископ Поликарп – викарий на Пловдивския митрополит, архим. Евтимий – духовен надзорник при Пловдивска митрополия, ик. Атанас Чулаков – и.д. игумен на Поморийския манастир „Св. Георги Победоносец“, архим. Яков, йером. Пантелеймон, йерод. Никодим от Касторийската митрополия.

