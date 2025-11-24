Декларация до централната власт срещу забавянето на изграждането на магистралния път Видин – София!

До Президентството на Република България,

До Народното събрание,

До народните представители от 5 МИР Видин,

До Министерския съвет,

До Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

До българските медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Настоящата декларация е поредния документи поредната стъпка на местната власт и гражданското общество във Видин, изразяваща категоричното несъгласие с водената държавна политика по отношение на Северозападния регион като цяло.

Причината за това е поредното забавяне и дори практическо спиране и „замразяване“ на изграждането на магистралния път до София, пряко следствие от проектобюджета на Република България за следващата година. В него, за пътната отсечка Видин – Макреш, за 2026 година са предвидени малко над 18 млн. евро, а за пътната отсечка Ботевград – Мездра – малко над 5 млн. евро, които са несериозни суми за пътно строителство от такива мащаби. За продължаване на работата по тези лотове за 2027 и 2028 година средства не са предвидени.

Това не са просто сухи цифри. Това не са само пера в бюджета. Това не е приоритизиране на едни проекти за сметка на други. Това не е само едно финансово планиране на макроравнище. Това за пореден път, в продължение на много години, са излъганите надежди на хората. Но всъщност цената е много по-жестока.

Липсата на адекватна транспортнаинфраструктура е повод за множество катастрофи с човешки жертви и материални щети заради пренатоварения Главен път Е–79, който очевидно не може да поеме трафика на автомобили през Дунав мост 2 „Нова Европа“, като част от Паневпропейски транспортен коридор № 4 Дрезден – Солун.

Нещо повече – дори въведената в експлоатация отсечка Мездра – Ботевград бе затворена заради свлачище за повече от година, а към момента все още не е завършена и изобщо не отговаря на стандартите за магистрален път – за ширина, завои, денивелация и безопасност.

Резултат от дългогодишното неглижиране на Северозапада е демографската криза и обезлюдяването на населените места заради икономическата миграция. От десетилетия липсата на път е една от основните причини, които възпрепятстват и инвестициите в региона.

С настоящата декларация, ръководството на община Видин, Общинският съвет, видинското общество, както и на жителите на целия регион, заявяваме, че ние никога няма да спрем да се борим за нашите права и ще настояваме за равен шанс с останалите граждани на Република България, а и на целия Европейски съюз, за пълноценен икономически и социален живот, за сигурност и безопасност. В една демократична общност е невъзможно да има двойни стандарти, „втора ръка“ хора и обречени региони, чийто конституционни права системно се нарушават.

Ето защо ви призоваваме да изпълните своя дълг към видинските граждани и жителите на Северозапада, да заявите ясна политическа воля, да поемете отговорност и да предприемете незабавни действия за възможно най-бързото и качествено довършване на строителството на магистралния път Видин – София.

Ако това отношение на държавната власт към Видинския регион продължи, от януари месец 2026 година имаме готовност за предприемане на протестни действия по законово установения ред.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ЦВЕТАН ЦЕНКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН

Facebook

Twitter



Shares