Декемврийски приключения в Кайлъка ще преживеят преди Коледа плевенски деца

Предколеден детски лагер „Декемврийски приключения в Кайлъка“ организират Туристическо дружество „Кайлъшка долина“ и Сдружение „Приятели в приключенията“ на 13 и 14 декември, събота и неделя.

Това е последната за 2025 година инициатива, тя ще се проведе в защитена местност Кайлъка и хижа „Среброструй“. Ще се включат 25 деца на възраст между 8 и 12 години. Община Плевен подсигурява финансово инструктори, лекар, както и квалифициран планински водач.

В първия ден програмата започва в 9.30 часа – участниците ще се съберат на обръщалото на тролеите в началото на парк „Кайлъка“ и ще направят пешеходен преход до хижа „Среброструй“. Там те ще си приготвят обяд, след което ще разберат какви са правилата за поведение и престой в хижите. След настаняването, програмата включва забавни игри. Вечерята децата отново ще приготвят сами, след което е и предколедното парти. След закуската на 14 декември за участниците в лагера ще имат нови изненади и занимания, а след обяда те ще поемат пеша по туристическата пътека обратно към Плевен.

