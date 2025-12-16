Декемврийската върволица от празници продължава утре за 1903-ма старозагорци

Денят попада в рамките на Рождественския пост, който вече е в разгара си и по-строг в този период преди последните дни до Бъдни вечер

1903-ма жители на Стара Загора и общо 51 населени места от общината ще стартират още от утре коледно-новогодишния празничен маратон с личния си повод – имен ден. Те са под закрилата на старозаветния пророк Свети Данаил, почитан от православната ни църква на 17 декември.

Популярен е като закрилник на майките на малки дечица, на тези, които тепърва очакват рожбите си и на наскоро омъжените жени. Традицията повелява всяка от тях да замеси питка за почерпка – бременните за леко раждане, а останалите за здраве и плодородие.

Любопитните факти за живота на пророка са няколко: известен мъдрец, тълкувал сънища много сполучливо, чудодейно се е спасил от яма с лъвове, където е бил хвърлен заради вярата си в Бога. Доживял е до дълбока старост, издигнал се е до управител на царството Вавилон.

В римската история пък денят е началото на празник в чест на бог Сатурн, символ на богатство и свобода. На този ден робите получавали свободата си и разменяли местата си със своите владелци, извършвали се жертвоприношения, имало е гладиаторски игри и шествия.

249 старозагорци са кръстени дословно на светеца – Данаил. Променения само с 2 букви вариант Даниел носят 832-ма. Почти толкова са и дамите, наречени Даниела – 808. Съкратеното лично име Данко е вписано в документите на 14 старозагорци.

Справката е изготвена от експертите на Отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора чрез Локална база данни „Население“.

Утрешният ден попада в рамките на Рождественския пост, който вече е в разгара си и по-строг в този период преди последните дни до Бъдни вечер. Не се ядат никакви животински продукти, храната е по-лека, с акцент върху зеленчуци, плодове и варива.

Община Стара Загора пожелава здраве и весел празник на всички именици утре!

