Декември – месец за творчество и магия в Етно кафене и музей – Бургас

Коледната магия започва да завладява Бургас, а задължителна локация през декември ще бъде Етно кафене и музей.

На 13 декември ви очаква творческo събитиe, зареденo с енергията на Coworking Family Burgas.

В съботния ден ще се проведе за Art Soirée – рисуване с вино. Ще рисуваме вълшебен коледен венец с акрилни бои. Традицията произлиза от предхристиянския фолклор на германските народи, а по-късно е възприета от християнството. Коледният венец символизира вечност, надежда, топлина и семейна защита, като кръглата му форма без начало и край олицетворява вечния живот и Бог. Закачането му на вратата е символ на посрещане на коледното настроение и покана за късмет и благополучие.

Максималният брой участници е 12, а началния час 13:00 ч. Продължителност – до 3 часа. Цената за участие в събитието, включваща менторство, всички материали и чаша вино: 45 лева Записване на Viber: +359 87 6944618.

