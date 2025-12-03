Дежурни екипи на Пловдивския инспекторат активно работят през нощта и през уикенда

Дежурни екипи на Пловдивския общински инспекторат /ПОИ/ вече работят активно през тъмната част на денонощието, както и в събота и неделя.

Това съобщи директорът на ПОИ Пламен Спасов на брифинг пред журналисти месец след назначението си.

„Целта ми е да наблегнем на превенцията, а не на санкциите и да съдействаме на гражданите в борбата с нарушителите“, подчерта Спасов.

Той изнесе данни, според които през ноември служители на Инспектората са извършили 1042 проверки и са съставили 63 акта и 71 констативни протокола.

Спасов очерта и основните приоритети, по които ПОИ работи – чистотата на въздуха, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и опазване на реда в „Капана“.

Директорът на Инспектората посочи, че 7 акта са издадени на превозни средства, които излизат от строителни обекти със замърсени гуми, както и още толкова – за такива, които напускат строителните площадки без да са покрити с платнища.

„Само за един месец сме изготвили 3 акта за 300 лева за нерегламентирано изхвърляне на отпадъците до новите контейнери в район „Тракия“. Неприятно е, когато съдовете за смет стоят празни, а около тях са разпилени отпадъци“, посочи Пламен Спасов.

Той допълни, че санкции се налагат и на хората, които слагат в контейнерите два кашона и така запълват целия им обем.

„Друг акцент, на който кметът на Пловдив Костадин Димитров, много държи е спазването на правилата и реда в „Капана“. За един месец там са извършени 70 проверки и са съставени 5 акта. Обичайните нарушения са поставянето на прегради без необходимите разрешения и разполагане на масите на заведенията на по-голяма площ от тази, която им е позволена по документи“, каза Спасов.

Той набеляза и някои от направленията, по които Инспекторатът работи, като предотвратяване на хаотичното разкопаване на тротоари и пътни артерии от фирми, монтиране на преместваеми обекти без разрешения, замърсяване на настилките от граждани, които оставят храна за бездомни животни и други.

„За да бъде работата на Инспектората прозрачна и в услуга на хората, в момента правим сайт, в който ще отчитаме свършеното и ще получаваме сигнали за нарушения, а за максимална ефективност на екипите колите им ще бъдат оборудвани с проследяващи устройства“, допълни директорът на ПОИ.

По думите му освен горещия телефон 032/6111 на който се записват сигнали от граждани, има още два телефона – 032/625650 и 032/633323, на които те се регистрират от оператор.

Междувременно Инспекторатът подготвя и промени в старите наредби, които включват и вдигане на паричната санкция за нарушенията.

„В момента юридическият отдел преглежда всички актове и установява пропуски, които ще бъдат предмет на вътрешно обучение, за да не се допускат грешки. В съда една запетая да изпуснем – пада всичко“, поясни Пламен Спасов.

