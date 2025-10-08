Децата от НУ „Христо Ботев“ – Първомай отбелязаха Международния ден на мигриращите птици с открит урок

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив съвместно с еколозите на Община Първомай и със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общината проведе открит урок пред учениците от трети и четвърти клас на Начално училище „Христо Ботев“ в града. Събитието бе посветено на Международния ден на мигриращите птици.

Експертите от РИОСВ – Пловдив запознаха децата с удивителното пътешествие на мигриращите птици, които всяка година изминават хиляди километри, за да оцелеят. Малките ученици научиха защо някои птици напускат родните си места през есента, как се ориентират по време на полета си и кои видове преминават през България и района на Първомай.

С помощта на подготвени цветни материали и презентация децата разбраха колко важни са влажните зони и природните местообитания за опазването на птиците. Те се впечатлиха от смелостта на пернатите пътешественици и от изумителните им маршрути, които минават през три континента.

В края на урока участниците показаха творчество и любов към природата, като сглобиха и украсиха къщички и хранилки за птици, които ще бъдат поставени в двора на училището. Всяко дете-участник и учителите получиха грамоти за своя ентусиазъм и активност.

Събитието се проведе с участието на директорката на учебното заведение Атанаска Славова и заместник-кмета с ресор образование Радослава Ставрева, които поздравиха децата за активното им участие и интерес към природозащитните теми.

Международният ден на мигриращите птици се отбелязва два пъти годишно – през май и октомври, за да напомня на хората по света, че мигриращите видове се нуждаят от нашата грижа и защита през целия им жизнен цикъл.

Facebook

Twitter



Shares