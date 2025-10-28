Децата от Иновативно основно училище „Петко Р. Славейков“ – Ямбол започнаха деня си с утринна гимнастика заедно със зам.-кмета Керязов

Децата от Иновативно основно училище „Петко Р. Славейков“ в Ямбол посрещнаха утрото с усмивки и добро настроение, включвайки се в утринна гимнастика заедно със заместник-кмета на общината Енчо Керязов.

Събитието е част от проекта „Играй гимнастика, бъди здрав“, поставил своето начало през 2020 година именно в Ямбол. Той има за цел да възроди традицията на утринната гимнастика в българските училища и да насърчи физическата активност и здравословния начин на живот сред децата и учениците.

От 2024 година инициативата „Играй гимнастика, бъди здрав“ е включена в спортния календар на Министерството на образованието и науката (МОН) – признание за неговия национален мащаб и значим принос към физическото възпитание в училищата. Примерът на Ямбол вече е последван от десетки градове в страната, които провеждат подобни занимания. През 2022 г. се организира Първият турнир по утринна гимнастика за ученици от V до XII клас, а през 2023 г. обхватът се разшири и включи деца от I до XII клас. Кампанията се провежда успешно вече четири поредни години.

Енчо Керязов, който е инициатор на идеята, ще продължи гостуванията си из страната, за да сподели добрия пример на Ямбол.

На 30 октомври той ще бъде в Средно училище „Екзарх Антим I“ в гр. Казанлък и в Основно Училище „Ран Босилек“ – гр. Габрово.

В четвъртък той ще се завърне отново в Ямбол – този път в Иновативно основно училище „Николай Петрини“.

„Когато започнеш деня си с движение и усмивка, всичко се подрежда по-добре. Нашата цел е децата да почувстват, че спортът не е задължение, а радост. Затова тази идея, тръгнала от Ямбол, вече обединява училища в цяла България“, сподели Керязов.

