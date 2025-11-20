Децата от ДГ „Пчелица“ ще се обучават в други сгради по време на ремонтите в градината

Община Търговище внася докладна за преместването на близо 100 деца от Детска градина „Пчелица“ в други сгради заради предстоящия ремонт на градината.

Той ще бъде финансиран по Програмата за изграждане, пристрояване, надграждане и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на Министерството на образованието и науката. Проектът е на стойност от 1 млн. лв.

В писмо до кмета на Търговище директорът Милка Николова предлага дейността на детската градина да бъде преместена в пет други сгради. Извеждането на групите ще се случи непосредствено преди старта на ремонтите, които трябва да започнат в началото на 2026 г.

Предвижда се първа възрастова група да се помещава в сградата на Детска ясла № 3 „Мечо Пух“. Втора възрастова група ще бъде разпределена в сградата на Детска ясла № 2 „Щастливо детство“. Трета група ще бъде в сградата на Детска градина № 5 „Червената шапчица“. Четвърта възрастова група ще се обучава в сградата на териториалната организация на Научно-техническите съюзи. Децата от яслената група ще преминат в сградата на Детска ясла № 5.

Целта е по проекта да бъде извършен ремонт на покривната конструкция. Планира се още поставяне на топлоизолация по фасадите и обновяване на отоплителната инсталация. Нова PVC дограма ще има в помещенията, в които старата дървена дограма все още не е подменена. Заложени са и мерки за осигуряване на достъпна среда.

Припомняме, че сградата на учебното заведение е строена през 1973 г. През годините са извършвани частични ремонти. През 2020 г. Общината вложи 50 000 лв. в подмяна на дограмата в 5 от групите.

Докладната за преместването ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 ноември. Тя е публикувана в сайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia27.11.2025

