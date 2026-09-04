Децата от Арт школа „Дъга“ при Младежки център Хасково изработиха макети на герба на Хасково

Те ще бъдат представени в празничния 8 септември от 10,30 часа във фоайето на зала „Хасково“, непосредствено преди тържеството заседание на Общински съвет Хасково.

Идеята да бъдат изработени макети на един от символите на Хасково е на РИМ-Хасково и Арт школа „Дъга“. За място на творческото предизвикателство е избрана една от най-красивите възрожденски къщи в града- Кирковото училище. А поводът- празника на любимия град – 8 септември, Рождество Богородично.

Макетите са изработени от солено тесто, технология, позната на децата от школата по изкуство. Днес художници от 6 до 18 години започнаха оцветяването на изработените 10 макета. Творческият процес беше съчетан и с разговор с д-р Веселина Узунова – директор на РИМ Хасково. Тя разказа, че като всеки европейски град и Хасково има герб във формата на щит. Първият герб е приет през 1970 г. В него са съчетани крепостната стена Марса и портата, която символизира връзката с миналото. В горната част са изобразени листа тютюн, памук и зъбчато колело в синхрон със тогавашната стилистика. Новият герб на Хасково е приет през 1995г. при управлението на кмета Стоян Илиев. Гербът е утвърден след конкурс, в който са участвали 9 проекта. Избрано е предложението на Борил Караиванов и Емануил Манолов. Гербът на Хасково представлява испански щит, с червено поле и златен кант. В полето вертикално е разположен златен ключ – обобщен образ на важното политическо и историческо значение на града. В горната част на ключа е вписано стилизирано изображение на автентичен златен кръст, намерен при разкопки в местността “Асенова крепост” и датиран от 10-11 век. В средата на златния кръст е вписан втори кръст – символ на трудното и продължително отстояване на християнската вяра и ценности.

В долната част на ключа е изобразена буквата “Х”, бележеща името на града и явяваща се същевременно римската цифра 10 – периода на средновековен разцвет на града ( 10 – 11 век). Над щита е разположена сребърна зидова корона, отличаваща герба като градски. Под щита е разположена сребърна (бяла) девизна лента с надпис “Достойнство и вяра”. Девизът отправя към най-важното събитие от историята на града – битката при Клокотница от 1230г. В хералдиката цветовете имат изключително значение. Жълтото (златното) означава благородство и сила. Червеното – жертвоготовност, героизъм и връзка с прадедите. Бялото (сребърното) означава чистота, непорочност.

Гербът на Хасково беше избран за първото пощенско-филателно издание на тема „Българска градска хералдика“ през 2020г. Нашият символ беше оценен като един от най-красивите хералдически символи на български общини и заедно с герба на Бургас бяха удостоени с честта да бъдат включени в първото пощенско-филателно издание на тема „Българска градска хералдика“.