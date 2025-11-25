Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо

вторник, ноември 25, 2025
Тази вечер в Младежки център Хасково беше открита изложба на малките художници от Арт школа „Дъга“.

За трета поредна година децата на Хасково рисуват, вдъхновени от големите имена в изобразителното изкуство. Тази година предизвикателството пред талантливите художници е творчеството на емблематичния хасковски художник Димитър Иванов- Лицо. „В духа на Димитър Иванов- Лицо“ е експозиция, посветена на изкуството на именития хасковски творец и посветена на 25 години от създаването на ОП „Младежки център“ Хасково.

