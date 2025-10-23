Децата на Габрово се гмурнаха в дълбините на знанието с Лего минифестивал „Габровски океанолози“

В истинско океанско приключение се гмурнаха близо 300 деца от десетте детски градини в община Габрово.

Под името „Габровски океанолози“, минифестивалът събра малки откриватели, които демонстрираха своите умения, въображение и задълбочена работа по темата на глобалната образователна програма FIRST® LEGO® League Discover – сезон „DIVE“ 2024–2025.

С помощта на LEGO® DUPLO® тухлички, децата представиха умалени модели, посветени на опазването на моретата и океаните. Теми като „Зона на слънчева светлина“, „Изкуствен риф“, „Океанско спасяване“ и „Бъдещето на океаните“ оживяха чрез конструиране, екипна работа и игрово обучение. Малките инженери проектираха кораби на бъдещето, изследваха океанското дъно и се запознаха с нови професии и инструменти, свързани с морската екосистема.

Фестивалът не мина без изненади – бяло полярно мече, дошло отдалеч, се присъедини към празника, за да види как габровските деца опознават света и неговите дълбини. Заедно с него, всички участници се насладиха на сладка почерпка, осигурена от Боян Минчев – майстор шекерджия.

Събитието е част от по-мащабната визия на Община Габрово за въвеждане на иновативния метод „Учене чрез правене / чрез игра“ във всички детски градини. С подкрепата на Център за творческо обучение и предоставени комплекти LEGO® Education, педагогическият екип развива учебни проекти, които изграждат функционална грамотност, социално-емоционални компетентности и навици за учене чрез практическа дейност.

Програмата FIRST® LEGO® League Discover е създадена за деца от 4 до 6 години и цели да разпали тяхното любопитство към науката, технологиите и инженерството. Темата „DIVE“ приканва малките изследователи да се гмурнат в неизследваните 80% от океаните, да научат повече за подводния свят и да изградят представи за неговото значение за планетата.

