Децата на Банско с нови възможности за ски през зимата
Започва инициативата „Свободно каращи ски“ ученици, организирана от Община Банско в партньорство с „Юлен“ АД!
Програмата е предназначена за учениците от община Банско (от 1-ви до 12-ти клас), които не членуват в организираните ски клубове.
Как да се запишете?
Подайте декларация лично в Общинска администрация – Банско, каса „Данъци“.
Приложете валидна планинска застраховка за сезон 2025/2026.
За малолетни и непълнолетни лица декларациите трябва да бъдат подадени от родител или настойник.
Срок за записване: 20.11.2025 – 28.11.2025 година
Контактни телефони: тел.: +359 749 88638 / +359 749 88613
Участниците ще имат възможността да прекарват свободното си време на открито, подобрявайки физическата си форма и наслаждавайки се на красотата на природата.