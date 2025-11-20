Децата на Банско с нови възможности за ски през зимата

Започва инициативата „Свободно каращи ски“ ученици, организирана от Община Банско в партньорство с „Юлен“ АД!

Програмата е предназначена за учениците от община Банско (от 1-ви до 12-ти клас), които не членуват в организираните ски клубове.

Как да се запишете?

Подайте декларация лично в Общинска администрация – Банско, каса „Данъци“.

Приложете валидна планинска застраховка за сезон 2025/2026.

За малолетни и непълнолетни лица декларациите трябва да бъдат подадени от родител или настойник.

Срок за записване: 20.11.2025 – 28.11.2025 година

Контактни телефони: тел.: +359 749 88638 / +359 749 88613

Участниците ще имат възможността да прекарват свободното си време на открито, подобрявайки физическата си форма и наслаждавайки се на красотата на природата.

