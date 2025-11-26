„Децата го заслужават и ние ще продължим да обновяваме училищните дворове“, заяви кметът Живко Тодоров при откриването на новите спортни съоръжения в ОУ „Георги Райчев“

Откриването е част от последователната общинска политика за обновяване

на училищните дворове

В Основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора днес се състоя

официалното откриване на новите спортни съоръжения, изградени по

Националната програма на Министерството на образованието и науката за

изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавни и общински

училища (2024–2027 г.). Общата стойност на проекта е 250 000 лв., от

които 50 000 лв. са финансиране от Община Стара Загора.

Лентата беше прерязана от кмета Живко Тодоров, заместник-кмета с ресор

„Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, заместник-кмета с

ресор „Устройство на територията и строителство“ арх. Мартин Паскалев и

директора на училището Николай Широв. На събитието присъстваха

началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира

Димитрова и директори на учебни заведения.

Новата база включва лекоатлетическа писта с четири коридора с дължина 50

метра, футболно игрище с настилка от изкуствена трева, площадка за

бадминтон, зона за тенис на маса и трасе за скок дължина с пясъчна яма.

Съоръженията са предназначени за учебни занятия по физическо възпитание

и спорт, както и за спортни дейности в извънкласна форма.

В приветствието си кметът Живко Тодоров изрази удовлетворение от

завършването на обекта и посочи, че обновяването на училищните дворове е

приоритет за общината:

„За мен е огромна чест да присъствам на откриването на обновените

площадки – за футбол, бадминтон и тенис на маса. С тях атмосферата в

училищния двор ще бъде различна , ще има деца, които играят, които

спортуват. Програмата за обновяване на всички дворове работи и ще

продължим да обновяваме, защото децата го заслужават.“

Тодоров проведе разговор с ученици, които споделиха желанието си за

волейболно игрище. Кметът пое ангажимент съоръжението да бъде изградено

на следващ етап, както и за подмяна на баскетболните кошове в двора. В

изказването си той обърна внимание на работата на педагогическия екип,

като заяви:

„Искам да благодаря на учителите за усилията и за това, че осигуряват

качествен учебен процес.“

Директорът на училището Николай Широв подчерта, че новите съоръжения

значително разширяват възможностите за провеждане на учебни и спортни

дейности. Той благодари на общината за дофинансирането и за подкрепата

при изготвянето на техническата документация.

Учителят по физическо възпитание Мартин Банчев посочи, че училището

разполага с първата училищна лекоатлетическа писта от този тип, с

настилка, подходяща за тренировки по лека атлетика, включително и със

специализирани обувки. По думите му съоръженията позволяват провеждане

на бягания, щафети и различни упражнения, необходими за учебния процес.

Учениците посрещнаха гостите с кратка програма, след което демонстрираха

спортни умения на новата писта и игрище. Кметът направи първото подаване

в първия учебен футболен мач на новото игрище.

В рамките на събитието ученици от училищния клуб проведоха кратко

интервю с кмета. В отговор на въпрос за професионалните

предизвикателства той заяви, че те се преодоляват „с много работа и

постоянство“. В разговора с тях той подчерта важността на подготовката и

личната отговорност, като посочи, че „съдбата е в ръцете на всеки

човек“.

С въвеждането в експлоатация на новите спортни съоръжения ОУ „Георги

Райчев“ разширява възможностите за провеждане на учебни, тренировъчни и

извънкласни дейности, а Общината продължава политиката си за подобряване

на условията в училищната среда.

