„Децата го заслужават и ние ще продължим да обновяваме училищните дворове“, заяви кметът Живко Тодоров при откриването на новите спортни съоръжения в ОУ „Георги Райчев“
Откриването е част от последователната общинска политика за обновяване
на училищните дворове
В Основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора днес се състоя
официалното откриване на новите спортни съоръжения, изградени по
Националната програма на Министерството на образованието и науката за
изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавни и общински
училища (2024–2027 г.). Общата стойност на проекта е 250 000 лв., от
които 50 000 лв. са финансиране от Община Стара Загора.
Лентата беше прерязана от кмета Живко Тодоров, заместник-кмета с ресор
„Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, заместник-кмета с
ресор „Устройство на територията и строителство“ арх. Мартин Паскалев и
директора на училището Николай Широв. На събитието присъстваха
началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира
Димитрова и директори на учебни заведения.
Новата база включва лекоатлетическа писта с четири коридора с дължина 50
метра, футболно игрище с настилка от изкуствена трева, площадка за
бадминтон, зона за тенис на маса и трасе за скок дължина с пясъчна яма.
Съоръженията са предназначени за учебни занятия по физическо възпитание
и спорт, както и за спортни дейности в извънкласна форма.
В приветствието си кметът Живко Тодоров изрази удовлетворение от
завършването на обекта и посочи, че обновяването на училищните дворове е
приоритет за общината:
„За мен е огромна чест да присъствам на откриването на обновените
площадки – за футбол, бадминтон и тенис на маса. С тях атмосферата в
училищния двор ще бъде различна , ще има деца, които играят, които
спортуват. Програмата за обновяване на всички дворове работи и ще
продължим да обновяваме, защото децата го заслужават.“
Тодоров проведе разговор с ученици, които споделиха желанието си за
волейболно игрище. Кметът пое ангажимент съоръжението да бъде изградено
на следващ етап, както и за подмяна на баскетболните кошове в двора. В
изказването си той обърна внимание на работата на педагогическия екип,
като заяви:
„Искам да благодаря на учителите за усилията и за това, че осигуряват
качествен учебен процес.“
Директорът на училището Николай Широв подчерта, че новите съоръжения
значително разширяват възможностите за провеждане на учебни и спортни
дейности. Той благодари на общината за дофинансирането и за подкрепата
при изготвянето на техническата документация.
Учителят по физическо възпитание Мартин Банчев посочи, че училището
разполага с първата училищна лекоатлетическа писта от този тип, с
настилка, подходяща за тренировки по лека атлетика, включително и със
специализирани обувки. По думите му съоръженията позволяват провеждане
на бягания, щафети и различни упражнения, необходими за учебния процес.
Учениците посрещнаха гостите с кратка програма, след което демонстрираха
спортни умения на новата писта и игрище. Кметът направи първото подаване
в първия учебен футболен мач на новото игрище.
В рамките на събитието ученици от училищния клуб проведоха кратко
интервю с кмета. В отговор на въпрос за професионалните
предизвикателства той заяви, че те се преодоляват „с много работа и
постоянство“. В разговора с тях той подчерта важността на подготовката и
личната отговорност, като посочи, че „съдбата е в ръцете на всеки
човек“.
С въвеждането в експлоатация на новите спортни съоръжения ОУ „Георги
Райчев“ разширява възможностите за провеждане на учебни, тренировъчни и
извънкласни дейности, а Общината продължава политиката си за подобряване
на условията в училищната среда.