Децата – Бъдещето на Банско

НЧ „Никола Вапцаров“ се проведе тържественият юбилеен концерт на детска градина „Здравец“, посветен на 60-годишнината от нейното създаване.

В празничната програма участие взеха всички групи от шестте сгради на детската градина на територията на град Банско.

Малко преди тържеството, във фоайето на читалището се проведе благотворителния базар, който детската градина организира с красиви коледни украшения и сувенирчета, създадени от най- малките. Сумата, която беше събрана е 4 832 лева и част от средствата ще бъде дарени на фондация „Банско за теб“, а останалата част ще бъде използвана за закупуване на празнични костюми и за тържества на детската градина.

Коледна приказка оживя пред очите на публиката, когато децата представиха своите песни и танци, изпълнени с много емоции и празничен дух. Препълнената зала бе озарена от магията на Коледа, усмивки и бурни аплодисменти.

Концертът завърши с изпълнение на гост-изпълнителката на тържеството – Даная, която допринесе за още по-вълнуващия финал на празничната вечер.

Директорът на ДГ „Здравец“ г-жа Тодорова поздрави всички учители, родители и деца за прекрасното представяне и пожела светли празници, изпълнени с много обич и доброта.

В края на тържеството бе прочетен поздравителен адрес от кмета на община Банско Стойчо Баненски. В него той изрази благодарност към директорката за професионализма и отговорното ръководство, към целия екип на детската градина за усилията и отдадеността, както и към родителите за доверието и партньорството, благодарение на които децата на Банско растат в спокойна, безопасна и любвеобилна среда.

