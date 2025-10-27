Деца залесиха чинари в нова „Алея на будителите“ крайкрепостта „Баба Вида“ във Видин

Инициативата е на Северозападното държавнопредприятие“ ДП – Враца с

партньорството на Областна администрация Видин

В рамките на Седмицата на будителите под надслов: „Уча се от лесовъда“ във видинския Крайдунавския парк, с партньорството на Областна администрация Видин, „Северозападното държавно предприятие“ ДП –Враца откри„Алея на будителите“.

В инициативата, която се реализира за втора пореднагодина, се проведоха образователни и интерактивнимероприятия и бяха засадени 16 чинара в района предЕпиграфския музей, до крепостта „Баба Вида“.

В официалното откриване на Седмицата на будителите ( 27-31 октомври) участваха видинският митрополит Пахомий, представители на държавните горски и ловни стопанство на територията на „Северозападното държавно предприятие“ (СЗДП), на община Видин, педагози и ученици от началните класове на видинските училища.

По повод предстоящия Ден на народните будителидецата се включиха в редица познавателни и образователни игри. Всички заедно -деца, преподаватели, горски и лесничеи засадиха чинари в „Алеята на будителите“ и поеха обещание да се грижат за тях, да пазят чиста българската гора и природа. За участниците в акцията имаше много награди и лакомства, и по едно дръвче, което да бъде засадено.

Чрез празника сред природата, наситен с разнообразниобразователни и състезателни игри, инициативата има за целда приобщи подрастващите към придобиване на нови знанияза природата и гората, за професията на лесовъда, както и давъзпита у тях уважение и отговорност към природнотобогатство на България, обяви директорът на СЗДП Ваня Каменова.Тя допълни, че по заветите на св. Иван Рилски, покровител на Българската гора, останал в народната паметкато образец за просветителство, родолюбие и почит къмнашата природа, Седмицата на будителите с горскитепедагози ще създаде траен диалог между лесовъдите и децата – срещи, в които учениците ще научат повече загората и дивите животни. Ще се популяризира мисията налесовъдите, които ще дадат пример как да се възпитаватмладите хора в любов към природата и отговорно отношениекъм българската гора – онази, която в Средновековието е била наричана „Magna Silva Bulgarica“ – Великата българскагора.

Facebook

Twitter



Shares