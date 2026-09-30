Деца от Шумен отбелязаха Световния ден на сърцето с инициативата „Едно сърце! Един живот! Една грижа!“

Малчуганите научиха повече за здравословния начин на живот и работата на медицинските екипи

Деца от ДГ „Изворче“ и ДГ „Дружба“ отбелязаха Световния ден на сърцето със специална инициатива на хеликоптерната площадка на МБАЛ – Шумен.

Събитието премина под мотото „Едно сърце! Един живот! Една грижа!“ и насочи вниманието на най-малките към значението на движението, здравословния начин на живот и грижата за сърдечното здраве.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави децата, техните родители и екипите на двете детски градини.

„Поздравявам ви, че сте намерили начин да отбележим Световния ден на сърцето заедно с най-малките шуменци. Така още от ранна възраст възпитаваме у децата отношение към собственото им здраве и към бъдещето им“, заяви проф. Христов. Той подчерта, че Община Шумен ще продължи да подкрепя подобни инициативи.

Движение, знания и грижа за здравето

В рамките на програмата децата представиха танц, посветен на движението и здравословния начин на живот.

Малчуганите имаха възможност да разгледат отблизо линейка и нейното оборудване, както и да научат повече за работата на медицинските екипи при оказването на спешна помощ.

Финалът на инициативата беше поставен със символично пускане на балони във формата на сърца с посланието:

„Пази сърцето си. Обичай живота. Бъди здрав!“

Сред гостите на събитието бяха представители на Община Шумен, МБАЛ – Шумен, медицински специалисти, родители и гости.

Инициативата е организирана от ДГ „Изворче“ и ДГ „Дружба“ със съдействието на МБАЛ – Шумен и СБАЛ по кардиология „Мадара“.

Световният ден на сърцето се отбелязва ежегодно на 29 септември, като насочва общественото внимание към профилактиката и грижата за сърдечното здраве.

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