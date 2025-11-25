Деца и младежи се обединиха зад каузата да помогнат на 12-годишно момиче от Ямбол

Благотворителен концерт и изложба-базар набират средства за лечението на 12-годишната Дария Николова от Ямбол.

Инициативата за съпричастност е на деца и младежи от формациите на Народно читалище „Умение-2003“. На 24 ноември от 18:00 часа под мотото „Доброто зове – зарадвай дете!“ на сцената в зрителната зала на община Ямбол ще се изявят танцов състав „Радика“, певци от музикалната школа – клас „Поп и джаз пеене“, школа за народно пеене „Росица“, както и младите звезди Ралица Грудева и Поля Иванова. Малките художници от школата по рисуване „Слънце“ предлагат благотворително свои рисунки с надежда да помогнат на Дария.

Тя е само на 12 години, а вече носи тежест, която не всяко сърце би издържало. След дълги месеци на умора, чести падания и слабост, лекарите поставят страшната диагноза: наследствена моторно-сензорна невропатия. Това е рядко генетично заболяване, при което нервите постепенно губят способността си да предават сигнали към мускулите. С прости думи – тялото ѝ отслабва, движенията стават несигурни, а всекидневните радости като да се разходи сама или да тича с приятели се превръщат в предизвикателство.

Епикризата е пълна с тежки думи – „аксонална дегенерация“, „забавена проводимост“, „неврологичен дефицит“. Но зад тези думи стои едно усмихнато, умно и талантливо момиче, което иска да има нормално детство, да рисува, да мечтае и да вярва в бъдещето си.

Лекарите правят всичко възможно – изследвания, терапии, препоръки за физиотерапия и проследяване. Но борбата е дълга и тежка.

Надежда на Дария и близките й дават специалистите в Турция, където предлагат възможности за лечение и терапии, които биха могли да й помогнат да подобри състоянието си и да има шанс за по-добро бъдеще. Продължаването на нейното лечение и рехабилитация изисква сумата от 30 000 евро.

А за едно дете, за едно семейство – всяка помощ, всяка протегната ръка е надежда.

Билетите за концерта на 24 ноември се продават срещу символичната цена от 10 лева. Може да дарите и по банкова сметка IBAN: BG28DEMI92401000361830, Иванка Иванова Николова.

