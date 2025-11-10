Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив 10 ценни картини от колекцията на баща си

Калина Иванова Гарелова, дъщеря на легендарния български журналист и телевизионен водещ Иван Стефанов Гарелов, дари на Община Пловдив 10 ценни картини от личната колекция на своя баща. Жестът е в памет на журналиста и с цел обогатяване на художествения фонд на града. Общата стойност на дарението е 40 200 лв.

Дарените творби са от едни от най-значимите български художници, свързани с града под тепетата, и представляват ценно попълнение към фонда на Община Пловдив. Сред авторите са Енчо Пиронков, Йоан Левиев, Димитър Киров, Ангел Василев, Атанас Хранов и други.

По волята на дарителя Калина Гарелова, картините ще попълнят фонда с активи с художествена стойност на отдел „Култура, археология и културно наследство“ към Община Пловдив. От своя страна, Община Пловдив приема дарението с огромна благодарност и ангажимент да пази и съхранява тези ценни произведения на изкуството за идните поколения.

„Повечето картини в колекцията на татко са подарък от приятели. Много ги ценеше, смяташе, че това е основното му материално и нематериално богатство, защото те са и предмети, но и много повече. Реших, че най-добрият начин те да бъдат съхранени е да направя дарение. Щастлива съм, че в резултат на експедитивната работа на експертите от отдел „Култура, археология и културно наследство“ процедурата бе задвижена и дарението ми е вече факт“, сподели Калина Гарелова.

„Дарението значително обогатява културното наследство на града и е достоен поклон пред паметта на Иван Гарелов, който е имал силна връзка с изкуството и културата. Колекцията е позиционирана на публично място в Дома на културата „Борис Христов“, с описание на творбите и табела, обозначаваща дарителския акт. Радостен съм да съобщя, че заедно със сподвижници на Иван Гарелов подготвяме паметна вечер в негова чест. Тя ще се случи през януари, защото тогава по традиция Иван Гарелов е отбелязвал имения си ден сред многобройните си приятели“, разказа Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ на община Пловдив. Вечерта ще включва прожекция на документалния филм „Иван Гарелов – телевизия и много повече“ с автор Евгения Атанасова-Тенева, режисьор – Миглена Атанасова, оператор – Калоян Божилов, композитор и звуков дизайн – Иво Спасов. Ще бъдат представени и последните му книги. Специален гост на вечерта ще бъде неговата дъщеря – Калина Гарелова, която ще получи специален знак на благодарност за дарението от кмета Костадин Димитров.

Списък на картините от личната колекция на българския журналист и телевизионен водещ Иван Гарелов, дарени на община Пловдив от неговата дъщеря Калина Иванова Гарелова:

.1. „Композиция“, маслени бои на платно, автор Йоан Левиев,

2. „Истанбул“, маслени бои на платно, автор Димитър Киров,

3. „Композиция“, маслени бои на платно 80х80 см., автор Енчо Пиронков,

4. „Посрещане“, акрилни бои на платно, автор Ангел Василев,

5. „Двама на велосипед“, акрилни бои на платно, автор Ангел Василев,

6. „Композиция“, маслени бои на платно, автор Петър Пиронков

7. „Момиче“, маслени бои на платно, автор Енчо Пиронков

8. „Пролетни лястовици“, маслени бои на платно, автор Христо Христов-Йошката,

9. „Милениум 2000“, многоцветна сериграфия на хартия, автор Димитър Киров,

10. „Композиция“, акрилни бои на дърво, асамблаж с бронзова пластика, автор Атанас Хранов

Наричат Иван Гарелов „Доайенът на българската телевизионна журналистика“. Известният журналист и тв водещ е роден на 6 февруари 1943 г. в село Смилец, Област Пазарджик. След като завършва специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, той започва своя професионален път, който го превръща в един от най-разпознаваемите и влиятелни журналисти в България.

Ключовата част от кариерата му е свързана с Българската национална телевизия (БНТ), където започва работа през 1972 г. като репортер. Голямата си популярност обаче придобива като дългогодишен водещ и продуцент на седмичното обзорно информационно-политическо предаване „Панорама“. В продължение на 21 години (от 1979 г. до 2000 г.) той е лицето на политическия обзор в страната, а фразата му „Часът и мястото на срещата са известни“ се превръща в негова запазена марка и символ на предаването.

Гарелов не само води предавания, но е и автор на множество документални филми, отразявайки събития от първо лице в редица „горещи точки“ по света, включително Балканите, Близкия изток и Азия. След напускането на БНТ, той продължава кариерата си като директор на „Новини и актуални предавания“ в Нова телевизия и като водещ на популярната телевизионна игра „Вот на доверие“ по bTV.

Иван Гарелов почина на 3 септември 2024 г. в София, оставяйки след себе си богато наследство като доайен в българската журналистика и фигура, неразривно свързана с новата история на българския телевизионен ефир.

