Дара Екимова и Део идват за Деня на младежта в Бургас
Богата двудневна програма очаква бургазлии и гости на града за Международния ден на младежта, 12 – ти август.
Участниците – представители на младежките центрове и на общините в страната – ще се обединят под мотото „Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие утре“.
Младежка конференция, щафетни игри на плажа, стенд-ъп комеди с Део, концерт на Дара Екимова и вечерно DJ парти са сред акцентите на събитието, което се организира от Министерството на младежта и спорта и Центъра за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на Община Бургас, ОП „Международен младежки културен център“ и Национален фокусен център.
Ето и програмата по дни и часове:
11.08.2025 г.
Място: Младежки международен център – Бургас
14:30 часа – Официално откриване на конференция на тема: „Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие – утре“
15:00 -17:30 часа – панелна дискусия на теми:
- Гражданско участие на младите хора в обществения живот
- Възможности за младежко развитие чрез финансиране – от Еразъм+ до националните програми
- Представяне на дейностите и инициативите от Национален фокусен център
12.08.2025 г.
Място: Морска градина (до бар „Кариби“)
- 17:00 часа – Официално откртиване на събитието и поздрав към младите хора от представители на ММС, ЦРЧР, НФЦ и НПСС;
- 17:30 – Дейности, организирани от младежките центрове;
- 18:30 – щафетни игри на плажа в Sport Toto Beach Arena Burgas;
- 19:30 ч. – Стенд-ъп спектакъл „Как се стигна до тук“ с Деян Славчев – Део
- 22:00 ч. – Парти с Дара Екимова и DJ програма на територията на SAXA Beach club