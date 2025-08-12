Дара Екимова и Део идват за Деня на младежта в Бургас

Богата двудневна програма очаква бургазлии и гости на града за Международния ден на младежта, 12 – ти август.

Участниците – представители на младежките центрове и на общините в страната – ще се обединят под мотото „Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие утре“.

Младежка конференция, щафетни игри на плажа, стенд-ъп комеди с Део, концерт на Дара Екимова и вечерно DJ парти са сред акцентите на събитието, което се организира от Министерството на младежта и спорта и Центъра за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на Община Бургас, ОП „Международен младежки културен център“ и Национален фокусен център.

Ето и програмата по дни и часове:

11.08.2025 г.

Място: Младежки международен център – Бургас

14:30 часа – Официално откриване на конференция на тема: „Младите – двигател на бъдещето: участие днес, въздействие – утре“



15:00 -17:30 часа – панелна дискусия на теми:

Гражданско участие на младите хора в обществения живот

Възможности за младежко развитие чрез финансиране – от Еразъм+ до националните програми

Представяне на дейностите и инициативите от Национален фокусен център

12.08.2025 г.

Място: Морска градина (до бар „Кариби“)

17:00 часа – Официално откртиване на събитието и поздрав към младите хора от представители на ММС, ЦРЧР, НФЦ и НПСС;

17:30 – Дейности, организирани от младежките центрове;

18:30 – щафетни игри на плажа в Sport Toto Beach Arena Burgas;

19:30 ч. – Стенд-ъп спектакъл „Как се стигна до тук“ с Деян Славчев – Део

22:00 ч. – Парти с Дара Екимова и DJ програма на територията на SAXA Beach club

