Данните за градската мобилност на София ще се достъпват в реално време

Столичната община съвместно с „Центъра за градска мобилност“ ЕАД предоставят на гражданите, бизнеса, неправителствените организации и академичните среди достъп до данни за градската мобилност на София.

Данните включват:

● Известия и предупреждения – актуална информация за промени в движението и извънредни ситуации, които могат да повлияят на придвижването в града.

● Локация на превозните средства – местоположението на автобуси, трамваи и тролейбуси в реално време, което позволява по-точно планиране на пътуванията.

● Актуализации на пътуванията – информация за закъснения и промени в разписанията на обществения транспорт, предоставена в реално време.

● Статични данни – пълна информация за маршрути, спирки и разписания, подходяща за анализи и интеграция в различни цифрови решения.

Наборите от данните са анонимизирани и съобразени с европейските изисквания на Делегиран регламент (ЕС) 2024/490, гарантирайки безопасност и поверителност.

Къде могат да се достъпят данните:

● Официалният сайт на Столична община

● Интернет страницата на Центъра за градска мобилност

● Платформата за градски данни на Столична община

„Достъпът до тези данни е важен, защото улеснява планирането на пътуванията, стимулира създаването на иновативни приложения и подпомага анализи и научни изследвания. Те могат да се използват за интеграция в различни цифрови решения, които правят придвижването в града по-бързо и предвидимо,” сподели зам.-кметът Иван Гойчев.

Как се реализира инициативата:

Проектът започна с доклад към Столичния общински съвет, внесен от общинския съветник Симеон Ставрев и зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев, подкрепен от граждани и организации като „Данни за добро“, „Екипът на София“, фондация „Отворени проекти“ и сдружение „Инит Лаб“.

Като резултат беше сформирана работна група с участието на общински съветници, експерти от дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ на Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД, която изготви проекта на „Общи условия за предоставяне и повторно използване на данни за мобилността на Столична община”. Документът беше предложен за обсъждане чрез платформата „Решава София“, което позволи широко включване на мнения и препоръки, преди окончателното му утвърждаване от кмета Васил Терзиев.

С успешната реализация на този проект, София изпълнява Регламент (ЕС) 2022/868 – Data Governance Act (DGA). Паралелно с това, общината развива нови инициативи за отваряне на данни за градската среда чрез създаване на единна платформа за отворени данни, насърчавайки прозрачност, ефективност и иновации в управлението на транспорта.

