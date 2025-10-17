„Даниела Белчева квартет“ гостува в Русе на 23 октомври

Програмата на „Есенни джаз вечери“, организирана от Русенската джаз колегия със съдействието на Община Русе и спонсори, продължава на 23 октомври /четвъртък/ с концерт на „Даниела Белчева квартет“ – формация с изключителен авторитет и популярност в музикалните среди.

Събитието ще се проведе в Пленарна зала с начален час 19 часа и е с вход свободен.

Даниела Белчева е родена във Варна. От ранна детска възраст постъпва в редиците на хорова школа „Добри Христов“, с които концертира в страната и Европа. В периода 2003-2020 натрупва значителен опит като вокалист в български формации, които работят в чужбина, и следва личните си търсения в сферата на песенното изкуство. През 2020 година дебютира като автор на песни в самопродуцирания албум „Acoustic Me”.

Изпълнителката е автор на песни със силно изразен лиричен почерк. Позната е като артист, който органично съчетава уважение към джазовата естетика с чувствителност към кънтри-фолка и модерната музика. Сътрудничеството на Даниела с трима от най-ярките ни музиканти – Милен Кукошаров (пиано), Михаил Иванов (бас) и Димитър Семов, започва през 2021 година с първия й авторски концертен проект „На север от изтока“. През 2022 година формацията е именувана като Даниела Белчева Квартет. Успешната колаборация между четиримата артисти и спонтанният творчески модел създават специфично общо звучене, което смесва песенно изкуство с импровизационна музика. Музикантите записват заедно два (от общо три) албума на Даниела Белчева – Silver Button, 2022, и Naïve, 2024. Квартетът изнася концерти на фестивални и клубни сцени в София, Варна, Пловдив, Париж, Велико Търново, Стара Загора, Хасково и други.

Милен Кукошаров е пианист, композитор и аранжор, познат с атрактивния си импровизаторски стил, както и с композициите и интерпретациите си на музика в зоната между класика и джаз. Автор е на музика за кино и театър. Носител на награда „Аскеер“. Работил е с плеяда от български поп и джаз изпълнители.

Михаил Иванов е басист и контрабсист със значим опит на международна сцена. Участник и съмишленик в проекти с различен музикален характер – предимно джаз, уърлд, експериментална музика. Продуцент е на два албума с авторски композиции.

Димитър Семов е барабанист и перкусионист, известен с високите си умения си в различни музикални жанрове – от електро и поп, джаз, фолклорна музика, до оркестрови програми. Съмишленик е в популярни джазови формации и е работил с повечето артисти от българската сцена.

