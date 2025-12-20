Даниел Стоянов (23 г.) от Варна е носителят на приза „Добрият самарянин“ за 2025 г.

Зам.-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева поднесе престижното отличие „Неуморимо добър самарянин“ на Боен клуб „Атила“ и Сдружение „Брат за Брата“

Благородната постъпка на 23-годишния Даниел Стоянов от Варна се увенча с голямата награда – статуетката „Добрият самарянин“ за 2025 г. Преди година той спаси изгубил се младеж от Стара Загора и го върна на притеснените му близки, обявили го за издирване няколко дни преди това. Даниел спечели авторитетния приз сред общо 10 номинации, а името му бе прочетено снощи от сцената на Държавната опера в Стара Загора, където се проведе 15-ата тържествена церемония по връчване на годишните награди „Добрият самарянин“.

От името на Даниел статуетката на старозагорския художник Иван Костов пое брат му. Връчи я Иванка Попова, един от учредителите на Сдружение „Самаряни“ и председател на Управителния съвет. „Човек, способен на спонтанно добро, което излиза от сърцето“, така определи тя младия варненец.

„Очаквам с вълнение мечтата на нашето сдружение да се сбъдне: статуетката „Добрият самарянин“ да се превърне в интерактивен монумент, чрез който да се стимулира дарителството и да се дава лептата на доброто в подкрепа на нечия нужда. Дарителството в Стара Загора да продължи и след нас, да го предадем на идните поколения“, пожела от сцената на Операта Иванка Попова. И изрази надеждата си „Добрият самарянин“ да се превърне в един от символите на нашия град наред с монументалната пластика на птицата Феникс и „Самарското знаме“.

Престижното отличие „Неуморимо добър самарянин“, което съществува от 2022 г., се връчва на добротворци, попаднали за втори път сред номинираните за годишните награди „Добрият самарянин“ и е знак за признателност за безкористни добрини, променящи човешки животи завинаги. Отличието бе поднесено на победителите снощи от Павлина Делчева, зам.-кмет с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ в Община Стара Загора. А те са: Боен клуб „Атила“ , които не се уморяват да правят добро и да предават важни житейски уроци на деца и младежи, за да имат по-добро бъдеще и момчетата от Сдружение „Брат за Брата“, които за пореден път се отзовават при стихиен пожар и помагат на младо семейство, изгубило своя дом в бедствието.

„Връчвам тази награда с пълна увереност в смисъла на това, което тези момчета правят, с уважение към техните добри сърца и чисти намерения. Защото неведнъж ми се е налагало и аз да ги търся и те са откликвали веднага. Благодаря ви за помощта, че сте до нас в нелеката понякога социална работа!“, отбеляза с признателност към младите хора Павлина Делчева. „Връчвам тези награди и като на кръвни братя, защото с някои от тях сме дарявали неведнъж кръв“, припомни зам.-кметът.

„Благодаря Ви, госпожо Делчева, благодаря и на Община Стара Загора, която постоянно ни е мотивирала да правим добро и винаги ни е помагала. За мен е чест да бъда до тези момчета в продължение на години!“, подчерта от името на победителите Ивайло Георгиев, треньор на клуб „Атила“.

Отличието на общността „Добрият самарянин“ 2025 г., присъдено с онлайн гласуване, бе връчено от Димо Димов, един от учредителите на сдружението, на Яна Димитрова , директор на Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС) – град Стара Загора.

„Не просто хора, не просто град, а град на ангели и общност на добротворци!“, дефинира метафорично Димо Димов. „Изключително много хора и институции подкрепят нашата кауза, благодаря на всички“, прие трогната Яна Димитрова.

Останалите номинирани тази година бяха: Десислава Стойкова с нестихваща благотворителна подкрепа на хора в нужда; Петя Дикова , която не може да подмине чуждата болка и заедно с доброволци и дарители от групата „Помощ на хора в нужда Стара Загора“ подкрепя възрастни, деца и техните семейства; Детска градина № 55 „Незабравка“ , с. Хан Аспарухово, в която всички вярват, че… една добрина на ден прави света необикновен и затова носят топлина и надежда на болните; Детска градина № 7 „Светулка“ , гр. Стара Загора, в която на първия учебен ден всички заедно избират да подарят надежда вместо цвете; Христо Денев и Иван Иванов от гр. Казанлък, които откриват на улицата голяма сума пари и ги предават в полицията, без да се поколебаят; Учениците от VIII „г“ до XII „г“ и XII „в“ клас от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и техният преподавател Силвия Дончева , които заедно реализират благотворителна инициатива в подкрепа на самотни майки и бащи от различни страни.

Годишните награди „Добрият самарянин“ имат богата 15-годишна история, припомни на сцената на Операта снощи водещата Рут-Констанс Терзиева. Самата тя е носител на наградата за благотворителната си дейност. И назова още примери за доброта, изпратени до организаторите на събитието: приемните родители от с. Калитиново Петрана Христова, Иванка Илиева, Райна Костова, Ана Димитрова и Виолета Илиева , които са пример за всеотдайност и любов; Даная Александрова , детето, което променя света с музика и надежда. Даная бе участник в музикалната програма снощи и изпя две прекрасни песни. С блестящо изпълнение се представи и балетна формация „Феерия“ с балетен педагог Цветелина Желязкова.

На финала на церемонията на сцената се качиха носители на статуетката от предишни издания: първият й носител от 2011 г. Стефан Стойчев, останал в историята като спасителят от АМ „Тракия“, Мария Паскалева която представляваше своя баща Милен Миленов, носител на статуетката от 2014 г., Петко Димов, носител на наградата от 2018 г., спасил давещо се дете, което също беше в залата, проф. Лилия Пекова, удостоена през 2020 г. Присъстваха и миналогодишните призьори Илия Динев, Мойсей Дичев, Динко Илиев и Стоян Маринов от с. Калитиново, които с риск за живота си спасяват 73-годишен мъж от пламъците, обхванали дома му.

Тези награди и отличия са израз на висока признателност към отделна личност или група от хора, които със своя жест на доброта са допринесли за промяна в живота на някой друг човек или група от хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда. От учредяването на наградите досега са проведени 14 церемонии, получени са вече 126 индивидуални и групови номинации, избрани са 16 носителя на голямата награда „Добрият самарянин“. На двама от тях са връчени две извънредни награди: една за изключителен принос и една за геройство без граници (посмъртно). Избрани са 21 носителя на отличието на общността „Добрият самарянин“, като на двама от тях е присъдено посмъртно. Връчени са 4 престижни отличия „Неуморимо добър самарянин“ на номинирани за пореден път добротворци. Изработено е юбилейно издание на статуетката „Добрият самарянин“ с позлатени криле. Изработено е историческо издание на статуетката „Добрият самарянин“, посветено на борбата с COVID-19, в което добротворецът е с предпазна маска. Създадена е песен, посветена на добротворците, „Песен за добрите самаряни“, изпълнена от голямата българска певица Ваня Костова и сина ѝ Боян Михайлов. Издадена е пощенска марка „Добрият самарянин“, брандирана е специална пощенска кутия, позиционирана в Централна поща – Стара Загора. Родена е прекрасната идея за изграждането на монумент „Добрият самарянин“, за който вече е създаден предварителен проект и тече кампания за набиране на средства за изграждането му.

Снимка: Михаела Димитрова

