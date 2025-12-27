Дъждът и студът не спряха ямболските коледари

Дъждът и студеният вятър не попречиха на ямболските коледари да представят своя уникален буенек навръх Рождество Христово.

Над 600 коледари на различна възраст обиколиха домове и площади в Ямбол, за да отправят с танц и наричания благословия за здраве, плодородие и берекет. Всички те демонстрираха майсторство, ритъм и приемственост в изпълнението на „Ямболския коледарски буенек“ – празник на танцуващите коледари, който няма аналог в България.

Каргонските коледари изпъстриха квартала с традиционното си общо дефиле, което отново събра стотици жители и гости на града. В двора на Обединено училище „Д-р Петър Берон“ близо 300 коледари от „Баира“, от 12 куди, се включиха в традиционното надиграване.

Празничната програма в Градския парк започна с изпълненията на малките коледари от Детска градина „Щастливо детство“, които трогнаха публиката и поставиха емоционалното начало на коледните тържества. След тях се изви коледно хоро за късмет, а фолклорният изпълнител Ана Борисова – учен и преподавател във Великотърновския университет, представи празнична програма, изпълнена с дух, традиция и обич към българската песен.

С благословията на сливенския митрополит молебен за здраве бе отслужен от архимандрит Димитрий в съслужение с отец Йоан Петров и отец Жельо.

В празничната програма в Градския парк кметът на Ямбол Валентин Ревански подчерта, че Коледа е време за размисъл, надежда и споделеност – време, в което семействата се събират, а хората се обръщат към ценностите на вярата, добротата и взаимното уважение. Той пожела празничните дни да донесат здраве, мъдрост, щастие и благоденствие във всеки дом, в Ямбол и в България, и призова ямболлии да продължат заедно да се грижат за своя град.

„Уникалните ямболски коледари, които с буенека си обикалят различни части на града, са живото доказателство за съхранения и предаван през поколенията български дух. Благодаря на всички коледарски куди за труда, отдадеността и грижата за запазването на тази неповторима традиция“, каза още кметът.

Тази година фестивалът на танцуващите коледари в Ямбол е част от събитията, с които градът отбелязва 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на Община Ямбол и Европейския съюз – NextGenerationEU, в рамките на проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, Договор № BG-RRP-11.021-001. Проектът е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейския съюз – NextGenerationEU.

