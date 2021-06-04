Да подкрепим хасковските баскетболисти!

НАЦИОНАЛНИ ФИНАЛИ ПО БАСКЕТБОЛ ЗА МЪЖЕ „Б“ – ГРУПА

От 4 до 6 юни 2021 година град Хасково е домакин на Националните финали по баскетбол за мъже „Б“ група. Срещите се играят в спортна зала „Дружба“. До финалите се класираха общо 8 отбора, като един от тях е Баскетболен клуб „Хасково“ – мъже. Към този момент два отбора са отказали участие от финала и в битката за първото място ще спорят 6 отбора, както следва:

– БК „ХАСКОВО“, гр. Хасково

– БК „FOOT COURT“, гр. София

– БК „ЯМБОЛ“, гр. Ямбол

– БК „ЪНСТОПАБЪЛ“, гр. Добрич.

– БК „ЧАРДАФОН“, гр Габрово

– БК „СПОРТНИ ТАЛАНТИ“, гр. София

Днес ще се играят четвъртфиналните срещите. От 17:00 часа отборът на БК „ХАСКОВО“ ще спори с БК „FOOT COURT“, София. От 19:00 часа ще играят БК „ЯМБОЛ“ и БК „ЪНСТОПАБЪЛ“, Добрич.

В събота от 17:00 часа и от 19:00 часа ще се изиграят полуфиналите, за които вече се класираха отборите на БК „ЧАРДАФОН“, гр. Габрово и БК „СПОРТНИ ТАЛАНТИ“, гр. София, заради отказване на съперниците им.

В неделя от 17:00 часа ще се изиграе мачът за първото място на Националните финали по баскетбол за мъже „Б“ – група.