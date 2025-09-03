Да бъдем заедно на 6 септември пред паметника на Чардафон

С поднасяне на венци и цветя пред паметника на Продан Тишков – Чардафон Габрово ще отбележи 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

На събитието слово ще произнесат от Регионален исторически музей – Габрово, а почетен караул ще бъде построен от учениците от XIV Младежки гвардейски отряд при ПТГ “Д-р Никола Василиади“.

Заповядайте на 06 септември в 10:00 часа пред паметника на Чардафон, за да отбележим заедно Деня на Съединението.

