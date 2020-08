D2 и Дичо специални гости на 12-тото издание на Грийн рок фест в Русе

14 рок и метъл групи ще вземат участие в 12-тото издание на Грийн рок фест.

Фестивалът ще се проведе на 12 и 13 септември от 18 часа на пл. „Свобода“.Специален гост във втория ден на фестивала ще бъде една от легендите на българския рок, група D2 и Дичо с проекта си „D2 Acoustic Greatest Hits 20“ . В продължение на час и половина ще прозвучат едни от най-популярните хитове на групата, сред които „Ледено момиче“, „Сто години“, „Две следи“, „Аз и ти“. В два последователни дни на русенска сцена ще се изявят L.S.D.D. – Варна, Bendida – София, Roadwire – Враца, The Strangers – Пловдив, FORGOT THE TEN-Шумен, Star Crystal – Украйна. Първата вечер ще приключи с концерт на една от най-интересните български групи с модерно звучене, Saint Electric. Местната рок общност ще бъде представена на Грийн рок фест от русенските групи „Пердах“, Hammer Dance, Artificial Comet, Uninvited, MIG 21 и The Rock .

Събитието се организира по инициатива на Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Сдружение „Грийн рок фест“, със съдействието на, „Общински пазари“ ЕООД, „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, „В и К“ ООД – Русе „Дунарит“ АД и други представители на бизнеса.

Като съпътстващи събития в рамките на фестивала са предвидени майсторски класове по китара, водени от Мирослав Иванов и Митко Кърнев, изложба на фотографа Петър Стаменков, както и художествено рисуване на лица.

При провеждането на събитието ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки, регламентирани от Министерство на здравеопазването, както и препоръките на Регионалната здравна инспекция в Русе.

Грийн рок фест стартира през 2009 година и от тогава до сега е едно от значимите събития в Русе. Идеята на фестивала е да даде шанс на групи в началото на тяхната кариера да покажат музиката си, да свирят на една сцена с родни и световни звезди, да намерят приятели, да пазят природата. Мотото му е „Нека запазим природата си зелена!“.