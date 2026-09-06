 д-р Валери Йорданов: Националният интерес не се договаря, а страната ни не се побира в граници, начертани от чужди сили

141-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия беше отбелязана в Русе с церемония и полагане на венци пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Инициативата беше организирана от Община Русе, а сред официалните гости безаместник областният управител д-р Валери Йорданов, който посочи, че на 6 септември 1885 г. българският народ е показал на света, че страната ни не се побира в граници, начертани от чужди сили. „Тогава българите от двете страни на Балкана застанаха рамо до рамо, водени от една воля – България да бъде цяла, свободна и единна! Не чуждото одобрение, а българската смелост промени историята. В този ден нашите предци доказаха, че когато българският дух се събуди, разделението рухва и народът сам поема съдбата в собствените си ръце“, каза д-р Йорданов. „Съединението е завет да пазим името на България и паметта на онези, които са вярвали в нея повече отколкото в собственото си благополучие. Ние сме наследници на народ, който не е чакал някой друг да напише бъдещето му. Затова нашият дълг днес е да пазим България – не само като територия, а като държава, общество и общност със собствена памет и собствено бъдеще“, допълни заместник областният управител и подчерта, че днес този принцип означава решенията за България да се вземат в интерес на българските граждани; държавата да има силни и работещи институции, а законът да важи еднакво за всички. „Това е същинското Съединение сега – не само церемония, не поредният ден за венци и протоколни речи, а акт нанационално достойнство. Прекланяме се пред хората, които имаха смелостта да променят историята. Но най-достойният начин да почетем тяхното дело е да покажем същата воля в настоящето – да отстояваме националния интерес и да вярваме в собствените си сили. Нека помним, че силата на държавата е в нейните граждани, а бъдещето ѝ – в нашата отговорност. Съединението е ясен урок, че националният интерес не се договаря“, категоричен бе д-р заместник областният управител д-р Валери Йорданов.

От своя страна кметът Пенчо Милков определиактът на Съединението като исторически факт с изключително значение за млада България. „Така България представлява много по-голяма сила за участие в международните отношения, но Съединението води и до Сръбско-българската война, където ние отстояваме честта и правото да живеем единно и общо“, посочи кметът Милков.Той припомни, че хората, които днес възприемаме като велики исторически личности, всъщност са били обикновени българи, способни в решителен момент да направят необикновен избор. Кметът Милков отправи и послание към днешните поколения – да не приемат историята единствено като наследство, което трябва да бъде пазено, а и като отговорност, която продължава в настоящето.

По традиция бе отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Съединението на България от Негово Преосвещенство Макарий, викарий на Русенскиямитрополит Наум и свещеници от Русенска Света Митрополия. Негово Преосвещенство отбеляза, че нашите предшественици са знаели точно какво означава общество.

В знак на признателност бе строен почетен караул, който бе приет от заместник-командира по логистичното осигуряване на Военно формирование 32420 майор Васил Славчев. Духовият оркестър начело с Димчо Рубчев изпълни множество празнични маршове. По традиция честването завърши с поднасяне на венци и цветя, като част от тях бяха поднесени от представители на Военно формирование 42520 – Щръклево. Водещ на събитието беше Ивелин Пъшев.

Сред официалните гости на събитието бяха народните представители от „Прогресивна България“ Емил Денков и Симеон Иванов, областният координатор на партията на Румен Радев Георгиев Стоилов, председателят на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев, ректорът проф. д-р Десислава Атанасова, началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров, както и още редица представители на държавната и местната власт.