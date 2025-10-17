Д-р Ясен Янев е Лекар на годината 2025

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев гостува на официалната церемония за награждаване на заслужили лекари от Хасковска лекарска колегия със званието „Лекар на годината 2025“. В празничната церемония участваха още областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, представители на РЗОК, РЗИ Хасково, представители на медицински центрове, болнични заведения и др. Председателя на УС на РЛК Хасково д-р Николай Колев поздрави всички свои колеги и им благодари за всеотдайната и професионална работа. Наградите се връзват по повод Празника на Българския лекар- Денят на Свети Иван Рилски Чудотворец.

През 2025 година Български лекарски съюз, Регионална лекарска колегия Хасково връчи следните награди:

За дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност наградата заслужиха двама лекари: д-р Величка Пашова и д-р Михаил Бонов.

Наградата на БЛС- РЛХ Хасково „Ти си нашето бъдеще“ беше присъдена също на двама млади лекари-д-р Ертунч Мустафа и Станислав Тенев.

За принос за утвърждаването на авторитета на съсловната организация наградата беше присъдена на д-р Николай Николов.

Специалната награда за принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники беше връчена на СБАЛО Хасково – за работата й с линеен ускорител от най-ново поколение и с подкрепата на Община Хасково успя да въведе иновативни методи на лечение и да запълни една огромна ниша както за пациентите от Хасковска област, така и за тези от Кърджали и Смолян. Наградата от името на СБАЛО Хасково прие проф. д-р Татяна Хаджиева- досегашен Национален консултант по лъчетерапия, в момента е председател на Експертния борд по лъчелечение към БЛС и председател на гилдията на лъчетерапевтите в България.

Голямата награда „Лекар на годината 2025“ беше връчена на д-р Ясен Янев- магистър по медицина, със специалности „Вътрешни болести“ и „Кардиология“, магистър по „Здравен мениджмънт“ и по „Икономика“. Бил е управител на МБАЛ Хасково, активен общественик, бил е заместник-кмет на Хасково, народен представител и заместник-министър на МТСП, в момента е управител на ДКЦ 1 Хасково.

Facebook

Twitter



Shares