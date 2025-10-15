Д-р Неделчо Маринов връчи Знака на областния управител по повод 30-годишнината на АРИР – Стара Загора

Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на откриването на събитията по повод 30 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

Мероприятието бе под наслов „30 години свързваме точките: АРИР – Стара Загора. Юбилейна международна конференция: Заинтересованите страни в диалог за бъдещето.“

Сред гостите на събитието бяха заместник-кметове на общини от област Стара Загора, изпълнителният директор на Регионална асоциация на общините „Тракия“ проф. Иван Върляков, председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов, експерти и партньори от над 15 държави членки на Европейския съюз.

За приветствие бе дадена думата на областния управител:

„Това са 30 години усърдие, неизчерпаема енергия и пример. 30 години постижения не за региона, а доказателство пред Европа, че това е начинът, по който се работи – успешно, устойчиво, и за региона, и за страната. Благодаря Ви за това, че сте добрият пример, че сте неуморни и не се спирате пред трудностите!“

Д-р Неделчо Маринов връчи Знака на областния управител на д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР – Стара Загора, подчертавайки че по този начин изразява благодарност и признание не само от свое име, а и от това на цялата Областна администрация Стара Загора.

Благодарствен знак от Община Стара Загора бе връчен и от секретаря на Общината Николай Диков.

След официалното откриване на празничните събития последва дискусия, в която участие взеха г-н Беноа Надлер, зам.-ръководител, Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия, проф. Джон Бахтлър, водещ експерт в областта на европейската регионална политика и териториалното развитие, проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на Регионална асоциация на общините „Тракия“. Модератор бе експертът в енергийния сектор Славчо Нейков.

