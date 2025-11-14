Д-р Наталия Канева: Изследвайте редовно кръвната си захар! Задължително е за хора с наднормено тегло и близки с диабет

На днешния ден – 14 ноември, се отбелязва Световният ден за борба със захарния диабет.

По този повод началникът на отделението по ендокринология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ – д-р Наталия Канева информира, че вече има много иновативни методи за контролиране на това заболяване и въпреки това броят на пациентите се увеличава.

„Това е така, защото удобствата на 21 -ви век са довели до ниска физическа активност при човека. Допълнително, прехранването и застоялият начин на живот, са причина за изключителен ръст на хора с наднормено тегло, в това число и деца.Това са причини и за все по-голям брой болни със захарен диабет тип 2“, каза специалистът.

Д-р Канева заяви, че е важно да се обърне внимание на този факт и всеки загрижен за здравето си и това на своите близки, да изследва редовно нивата на кръвната си захар с цел ранна диагностика и превенция на това заболяване.

Днес в ендокринологичния кабинет № 6 в МБАЛ “д- р Иван Селимински” от 13:30 ч. ще се проведе измерване на кръвна захар като скрининг за захарен диабет, което е задължително при хора с наднормено тегло и такива, с роднини с тази диагноза.

Facebook

Twitter



Shares