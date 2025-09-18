Д-р инж. Атанас Ташков представи добри практики от област Пловдив на международна конференция за безопасност на движението

За месец юли в Пловдивска област се отчита най-ниският брой ПТП и ранени за последните десет години, подчерта в изказването си заместник областният управител

Заместник областният управител на Пловдив д-р инж. Атанас Ташков взе участие днес в международната конференция „Култура за безопасност на движението по пътищата – проблеми и перспективи“, която се организира от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Двудневният форум събра в Интер Експо Център – София, представители на местната и централната власт, международни експерти и академични среди, обединени от общата цел – изграждане на по-безопасна мобилност.

Сред официалните гости в откриващия панел бяха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

В своята презентация д-р Ташков представи конкретни примери от работата на Областната администрация в Пловдив, като акцентира върху координацията между институциите и устойчивите мерки за повишаване на пътната безопасност. Той сподели, че през последните три години са проведени 15 заседания на Областната комисия по безопасност на движението, на които той е председател, редовно се обсъждат сигнали от граждани, анализират се рискови участъци и се търсят решения с участието на всички компетентни служби. По думите му е особено важно провеждането на учения, включително симулации на мащабно пътнотранспортно произшествие при лоши метеорологични условия. „Такова учение се проведе в Пловдив и по време на него беше подобрено взаимодействието между екипите на Единната спасителна система и готовността за реакция при реални инциденти“, обясни д-р Ташков и представи на участниците във форума кратко видео.

Заместник областният управител представи и актуални данни от ОДМВР-Пловдив, които показват значителен спад на тежките пътнотранспортни произшествия. До края на юли 2025 г. са регистрирани 279 инцидента с пострадали и загинали – с 84 по-малко спрямо същия период на 2024 г. Загиналите са намалели с 11, а ранените – със 107. За месец юли е отчетен най-ниският брой ПТП и ранени за последните десет години.

„Безопасността на движението не е просто административна задача – тя е въпрос на култура, сътрудничество и грижа за човешкия живот“, подчерта д-р Ташков. Неговото участие бе високо оценено от организаторите като пример за ефективна регионална политика и добри практики в сферата на безопасността.

