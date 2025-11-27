четвъртък, ноември 27, 2025
Цветозар Цаков и новия сборник с разкази „Сънища и явища“

ИКЖанет 45″
РегионалнабиблиотекаПроф. БенюЦонев

Фондация „Стефан Нойков“

представятЦветозарЦаковиновиясборниксразказиСънищаиявища

 4 декември (четвъртък)
 17:30 ч.
 Радославовата къща, кв. Вароша, ул. „Дойран“ 4

„Сънища и явища“ е вторият сборник с разкази на Цветозар Цаков и общо трета книга, след стихосбирката „Понякога се случва“, излязла през пролетта на 2023 г. Цаков е носител на националната награда за дебют „Южна пролет“ с първата си книга „Винилови души“. В негов превод (заедно с Калина Йорданова) през 2021 г. за пръв път на български език излиза избрана поезия на босненския автор Драшко Сикимич. Учредител е на сдружението за популяризиране на съвременна балканска култура Balkans – Ways to Friendship.
____

Цветозар Цаков е диригент на сънища, абсурди и импровизации. Джазът на езика. А когато музиката стихне, ставаме свидетели на разговори с вътрешните светове, из мъглите на които един Бог пише стихове. — Радослав Чичев

Кратки разкази – някои свръхкратки, иронични и бързи, с щипка печал и гъвкав език. В книгата сънищата и „явищата“ живеят заедно, преплетени, неотделими. Смесили са се смешното и тъжното, като меланхолията е надделяла, защото рано или късно идват „работниците на съдбата“. — Силвия Чолева

След като прочетох „Сънища и явища“, си казах: отдавна не съм чел толкова интересни разкази. И почти веднага се поправих: точно такива, доколкото си спомням, никога. — Палми Ранчев

