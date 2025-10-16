Цялостно затварят Дунав мост при Русе – Гюргево на 4 ноември



На 4 ноември ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе – Гюргево във връзка с извършвания основен ремонт на българската част на съоръжението, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той обясни, че преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. Причината за спирането на движението е необходимостта надлъжната връзка между панелите да набере якост, поясни Драгомир Драганов. Той отчете, че такова е изискването на конструктивния проект.

В посочения период през моста няма да се пропуска движението на автомобили в двете посоки. Идеята е да се избегнат всякакви вибрации.

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по съоръжението беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване може да бъде открита тук:

https://api.bg/files/004e2245206ce41429e13fde695095eb.jpg

, а карта с алтернативни маршрути за движение на следния уеб адрес:

https://api.bg/files/1df7104499aa1380ca5ab754070e9030.jpg

. Утре Драганов ще се запознае на място с напредъка на ремонтните дейности, които би трябвало да приключат напълно следващото лято. Той посочи, че и в постоянен контакт както с Агенция „Пътна инфраструктура“, така и с румънските власти, които ще бъдат своевременно информирани за предстоящото затваряне на моста.





