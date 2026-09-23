ЦПЛР – Стара Загора отваря прием за Камерен състав „Тамбурен звън“

Деца и младежи от 7 до 19 години могат да се обучават безплатно, а музикалните инструменти са осигурени от Центъра

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора обявява прием на деца и младежи в Камерен състав „Тамбурен звън“. В заниманията могат да се включат участници на възраст от 7 до 19 години, които имат желание да се докоснат до българската народна музика и да развиват своите музикални умения.

Обучението е напълно безплатно и се провежда през цялата година. За всички ученици ЦПЛР – Стара Загора осигурява безплатно музикални инструменти – тамбури, така че не е необходимо семействата да закупуват собствен инструмент.

В състава са добре дошли както деца, които за първи път ще се докоснат до тамбурата, така и млади музиканти с натрупан опит. По време на заниманията те ще усвояват умения за свирене, ще развиват музикалния си слух и чувството си за ритъм и ще се учат да музицират заедно.

Камерен състав „Тамбурен звън“ е част от дейностите на ЦПЛР – Стара Загора, чрез които децата и младите хора получават възможност да развиват своите интереси и талант в свободното си време и да опознават богатството на българската музикална традиция.

Ръководител на състава е Ваня Христова.

Заниманията се провеждат в централната сграда на ЦПЛР – Стара Загора на ул. „Захарий Княжески“ № 71, ет. 3.

Желаещите да се включат могат да подадат заявление на място. Допълнителна информация за приема и заниманията може да бъде получена на телефон 0893 576 457.

Местата в състава са ограничени.