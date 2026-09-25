ЦПЛР – Стара Загора отваря нов прием в школата по хип-хоп танци

Безплатните занимания за учебната 2026/2027 година дават възможност на деца и младежи да развиват ритъм, координация, увереност и сценично присъствие

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора обявява нов прием в школата по хип-хоп танци за учебната 2026/2027 година. Заниманията са безплатни и са подходящи както за деца, които правят първите си стъпки в танца, така и за младежи, които искат да надграждат своите умения.

В школата участниците ще се запознаят с различни хип-хоп стилове и ще работят за развиване на чувство за ритъм, координация и добра физическа форма. Тренировките са насочени и към изграждането на увереност, сценично присъствие, дисциплина и умения за работа в екип.

Младите танцьори ще имат възможност да бъдат част от концерти, фестивали и състезания, където да представят наученото и да трупат сценичен опит.

Заниманията се водят от Роксана Димитрова, ръководител на школата по хип-хоп танци към ЦПЛР – Стара Загора.

Групите са разпределени според възрастта. За младежите над 13 години заниманията се провеждат в понеделник от 19.30 часа и в сряда от 19.00 часа. Децата над 6 години тренират в петък от 17.10 часа.

Заниманията се провеждат на адрес ул. „Захарий Княжески“ № 71, Стара Загора.

За записване и допълнителна информация желаещите могат да се свържат на телефон 0887 040 458.